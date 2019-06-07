Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ-2019 наметили планы по освоению Сибири. События дня. ФАН-ТВ

Один пояс, один путь

«Один пояс, один путь», — с таким лозунгом вполне мог пройти не только апрельский саммит в Пекине, но и второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российско-китайская конференция по энергетике вновь показала амбициозные планы обеих стран. По крайней мере, так считают их лидеры — Си Цзиньпин и Владимир Путин:

«Хотел бы подчеркнуть, хотя вы и без меня это хорошо знаете, тем не менее — энергетика является одной из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии. Мы с моим коллегой и другом, господином Си Цзиньпином, уделяем вопросам энергетического сотрудничества приоритетное внимание, оказываем поддержку совместным инициативам и проектам. В числе наиболее значимых — освоение Роснефтью с участием партнеров из Китая месторождений в Восточной Сибири. Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай. Экспорт российской нефти в прошлом году превысил 67 миллионов тонн», — сказал Владимир Путин, президент России.

Владимир Путин поручил кабмину до осени текущего года представить проекты по освоению Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком. Речь о развитии трансконтинентальных маршрутов, строительстве газо- и нефтепроводов. Стоит отметить, что еще за первый день форума Россия и Китай уже провели около 20 двусторонних переговоров, почти столько же — 17 — подписали и соглашений в сфере энергетики. Еще одним центральным событием форума в Северной столице стало пленарное заседание, где выступили не только Си Цзиньпин и Владимир Путин, но и генсек ООН Антониу Гутерреш, а также лидеры других стран. Ключевой темой стали глобальные проблемы: терроризм, торговые войны и гуманитарные катастрофы. И глобальная экономика, которая, несмотря на рост, все же находится в кризисе:

«В чем же источники кризиса международных экономических отношений? Что подрывает доверие между участниками мировой экономики. Считают, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности. И государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций», — отметил Владимир Путин.

Последний день экономического форума в Петербурге состоится завтра, 8 июня. Гостей ждет обширная программа, посвященная инновациям и цифровым технологиям.