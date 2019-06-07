Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ-2019 наметили планы по освоению Сибири. События дня. ФАН-ТВ

Один пояс, один путь
«Один пояс, один путь», — с таким лозунгом вполне мог пройти не только апрельский саммит в Пекине, но и второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российско-китайская конференция по энергетике вновь показала амбициозные планы обеих стран. По крайней мере, так считают их лидеры — Си Цзиньпин и Владимир Путин:
«Хотел бы подчеркнуть, хотя вы и без меня это хорошо знаете, тем не менее — энергетика является одной из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии. Мы с моим коллегой и другом, господином Си Цзиньпином, уделяем вопросам энергетического сотрудничества приоритетное внимание, оказываем поддержку совместным инициативам и проектам. В числе наиболее значимых — освоение Роснефтью с участием партнеров из Китая месторождений в Восточной Сибири. Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай. Экспорт российской нефти в прошлом году превысил 67 миллионов тонн», — сказал Владимир Путин, президент России.
Владимир Путин поручил кабмину до осени текущего года представить проекты по освоению Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком. Речь о развитии трансконтинентальных маршрутов, строительстве газо- и нефтепроводов. Стоит отметить, что еще за первый день форума Россия и Китай уже провели около 20 двусторонних переговоров, почти столько же — 17 — подписали и соглашений в сфере энергетики. Еще одним центральным событием форума в Северной столице стало пленарное заседание, где выступили не только Си Цзиньпин и Владимир Путин, но и генсек ООН Антониу Гутерреш, а также лидеры других стран. Ключевой темой стали глобальные проблемы: терроризм, торговые войны и гуманитарные катастрофы. И глобальная экономика, которая, несмотря на рост, все же находится в кризисе:
«В чем же источники кризиса международных экономических отношений? Что подрывает доверие между участниками мировой экономики. Считают, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности. И государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций», — отметил Владимир Путин.
Последний день экономического форума в Петербурге состоится завтра, 8 июня. Гостей ждет обширная программа, посвященная инновациям и цифровым технологиям.
Опасное сближение
Восток — дело тонкое, и нередко требует элегантных маневров. Сегодня это в полной мере ощутили военные корабли России и США, которые едва не столкнулись в Восточно-Китайском море. Мягко говоря, небезопасное сближение произошло из-за того, что американский крейсер Chancellorsville, внезапно изменив направление, «подрезал» нашего «Адмирала Виноградова». Экипажу пришлось экстренно маневрировать, а суда прошли всего в 50 метрах друг от друга. Столкновения удалось избежать. По крайней мере, такой версии придерживается Тихоокеанский флот РФ — он уже выразил командирам Chancellorsville ноту протеста. Но, как часто бывает у России и США, хоть столкновения военных объектов и не произошло, а вот конфликт позиций снова дал о себе знать. Американцы, напротив, обвинили экипаж «Виноградова», назвав его действия непрофессиональными, и даже уточнили: инцидент произошел вообще в Филиппинском море. По данным США, российский корабль разогнался и вынудил Chancellorsville запустить все двигатели для маневра. Но кто прав, кто виноват, и уж не очередная ли это провокация Соединенных Штатов, пока сказать трудно.
Взрыв в Швеции
Лишь по случайному и даже чудесному стечению обстоятельств без жертв обошелся другой инцидент — в шведском Линчепинге. Сегодня в центре города рядом с многоквартирным домом прогремел мощный взрыв. Ударная волна выбила окна и серьезно повредила фасады даже в соседних зданиях. Пострадали 25 человек, большинство из них доставлены в больницу, но ранения, к счастью, оказались легкими — куда сильнее, судя по видео из соцсетей, досталось жилому дому. По словам очевидцев, его фактически затрясло, а звуки напоминали гром. Сейчас территория оцеплена стражами порядка. Они выясняют причины инцидента. Приоритетной версией оперативники сначала назвали утечку газа, но затем опровергли. Как выяснилось, газ к дому не подведен. В полиции считают, что причиной могла стать бомба, ведь взрыв, согласно последним данным, произошел не внутри здания, а снаружи. Впрочем, что это умышленный криминал, теракт или несчастный случай — полиции еще предстоит разобраться.