Названа дата переговоров Рябкова с замгоссекретаря США по вопросам вооружения

Вашингтон, 7 июня. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на следующей неделе проведет переговоры с заместителем госсекретаря США по вопросам безопасности Андреа Томпсон. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

«В рамках визита в Прагу она также встретится с российским коллегой — заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Госдеп выразил надежду, что эта встреча поможет выстроить диалог с Россией касательно обеспечения стратегической стабильности. Планируется также, что Томпсон примет участие в конференции по вопросам безопасности и освоения космического пространства, где встретится с другими иностранными политиками. Рябков в разговоре с агентством ТАСС уже подтвердил готовящиеся переговоры с американской коллегой.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».

Президент РФ Владимир Путин назвал решение Трампа выйти из ДРСМД — фундаментальным шагом к расшатыванию глобальной системы безопасности.