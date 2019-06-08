Сирия 8 июня 7.00: «Тахрир аш-Шам» обстреливает поселки Хамы, курды оставили без света поселок в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 8 июня. Боевики «Тахрир аш-Шам» использовали джихад-мобиль против САА в Хаме, курды лишили жителей Дейр-эз-Зора базы ГСМ, ССА обстреливает Телль-Рифат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла террористическим группировкам на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояла САА в Хаме, обстреляла Телль-Рифат.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за теракты в Шхиле, убило трех солдат САА в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на севере Хамы, применили джихад-мобиль под Керназом, подбили танк на севере Хамы.

Курды: оставили без света Ас-Сувар.

Провинция Алеппо

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает о взрыве склада с оружием и боеприпасами САА в районе населенного пункта Аз-Захра в Алеппо. Обстоятельства взрыва на данный момент неизвестны. Аз-Захра, как и соседний Нубль, неоднократно подвергались обстрелам со стороны боевиков протурецких формирований «Свободной сирийской армии».

Другой турецкий источник в Twitter (@yasiremres) сообщает о прибытии турецких спецподразделений на границу Сирии — вероятнее всего, в районе города Аль-Баб. Там, как отмечает другой источник (@RE_N_AS) проходят протесты против турецких оккупационных сил, которые захватили значительную территорию под военные нужды.

Между тем Телль-Рифат оказался обстрелян из минометов протурецкими боевиками ССА, сообщает источник в Twitter (@NotWoofers).

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» заявили об успешном нападении на правительственные силы к югу от Пальмиры. Источник в Twitter (@OGNreports) приводит сообщение террористов, в соответствии с которым в Хомсе были убиты три солдата САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за четыре теракта в районе населенного пункта Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает источник в Twitter (@RisboLensky) по данным, распространенным медиаресурсами джихадистов.

Жители города Ас-Сувар, находящегося в курдской зоне контроля, полностью лишились электричества из-за решения проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) переместить центр распределения дизельного топлива в деревню Ас-Сабха. Как сообщает портал DeirEzzor24, жители Ас-Сувара уже месяц живут без электричества, которое раньше получали с помощью малых дизельных генераторов. Топлива в поселке также нет.

Источники связывают топливный кризис в нефтедобывающих районах Дейр-эз-Зора с деятельностью SDF и американских сил, которые вывозят добываемую нефть на север — в Турцию и Иракский Курдистан.

Провинция Хама

Ожесточенные столкновения между правительственными войсками и террористами «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок продолжаются на севере провинции Хама.

Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), террористы вновь применили «джихад-мобили» в районе города Керназ. Источники в Twitter (@Souria4Syrians) сообщают, что боевики опубликовали фотографию террориста-смертника по имени Абу Аззам ад-Дири, принадлежавшего радикальной группировке «Хуррас ад-Дин». Джихад-мобиль взорвался, не добравшись до позиций правительственных сил.

Между тем, по данным Step News Agency, боевикам удалось подбить под Керназом танк САА. Источник в Twitter (@baladinetwork) сообщает, что это произошло в районе КПП «Манашар». Кроме того, боевики обстреляли Керназ и окрестности из «Градов». Также под обстрелом оказался военный аэродром Хамы.

Военный источник в Twitter (@Bosni94) утверждает, что целью вчерашней контратаки террористов в Хаме было удержать САА от новых действий — а в первую очередь спасти группировку «Джейш аль-Изза» от полного разгрома.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)