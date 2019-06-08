Министр иностранных дел ЦАР — о целях визита на ПМЭФ-2019. ФАН-ТВ

Сильви Байпо-Темон — министр иностранных дел Центральноафриканской Республики побеседовала с корреспондентом ФАН и рассказала, что ждут представители ЦАР от визита в Россию и посещения ПМЭФ.

— Одна из значимых тем форума — экономическое сотрудничество с африканскими странами. Рассчитываете ли вы найти частных инвесторов, либо партнеров, которые помогут в дальнейшем развитии экономики Центральноафриканской республики?

— Да, я приехала на 23-й форум с той целью, чтобы показать, что у Центральноафриканской республики есть потенциал. Хочу привлечь туда инвесторов, хочу как можно больше встретить таких людей и предложить им возможность вложиться в экономику Центральноафриканской республики. У меня уже была возможность встретиться с инвесторами, вчера уже была одна встреча, и предполагаются еще другие.

— В октябре 2019 года в Сочи пройдет первый экономический бизнес-форум «Россия-Африка». Многие пишут о том, что этот год должен стать историческим в развитии российско-африканских отношений. Каким, на ваш взгляд, станет год для развития экономических взаимоотношений между ЦАР и РФ?

— Я надеюсь, что развитие наших отношений будет процветающим, поэтому я здесь и нахожусь, с этой целью. На данный момент между нашими странами уже существует достаточно хорошее, сильное сотрудничество в области безопасности, хотелось бы, также, чтобы оно продолжилось и в экономической сфере, потому что ЦАР является партнером, который предлагает множество различных возможностей для экономического сотрудничества, и мы будем об этом говорить с нашими коллегами из России.

— Как изменился инвестиционный климат после Хартумских соглашений?

— Цель соглашения в Хартуме — это переговоры между вооруженными группами. Сами переговоры устанавливают юридические рамки, новые реформы, чтобы установить мир и улучшить инвестиционный климат. Мы все вместе будем работать над тем, чтобы привлечь как можно больше инвесторов. Можно сказать, что соглашение уже положительно повлияло на инвестиционный климат. Мы уже завязали некоторые потенциальные контакты с инвесторами, были уже и те, кто приезжал в страну и познакомился с возможностями, которые страна может предложить в качестве экономического партнера. Также бы я хотела еще раз уточнить, что это мирное соглашение является маршем в сторону налаживания безопасности и стабильности в стране, и господин президент озабочен, как раз таки развитием экономики и социальным развитием, чтобы обеспечить устойчивый мир в стране.

— Когда ожидается новая поставка вооружения из России? Будете ли вы встречаться с министром обороны РФ?

— Нет, я не планировала встречаться с министром обороны РФ, это компетенция министра обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра, и она уже приезжала в Москву. В мою компетенцию входит дипломатическая работа, и я вчера встречалась со своим коллегой Сергеем Лавровым, и мы с ним как раз затронули тему того, что в Совете безопасности ООН есть соглашение о поставке вооружения Россией. Оно согласовано, осталось только обозначить дату, но это себя не заставит долго ждать. Первая поставка уже была, вторая планируется в этом году.

— Были ли вы ранее в России? И будут ли у вас желание и возможность познакомиться с Санкт-Петербургом?

— Это моя первая поездка в Россию. Конечно, я очень хотела бы посмотреть Санкт-Петербург, мне уже удалось полюбоваться его архитектурой. Конечно, программа моей поездки насыщенная, но я постараюсь выделить время, чтобы лучше познакомиться с городом.