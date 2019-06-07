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Россия

Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года

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Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил стратегию развития здравоохранения страны до 2025 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Правительству РФ в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии», — говорится в тексте указа.

Документ рекомендует регионам руководствоваться положениями указанной стратегии для осуществления работы в сфере охраны здоровья населения. Указом также предлагается предусмотреть изменения в соответствующие стратегии социально-экономического развития субъектов РФ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года

Напомним, с 1 января текущего года в России началась реализация нацпроекта «Здравоохранение», работа в рамках которого будет вестись в восьми различных направлениях. Одной из целей проекта обозначено повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году. Вице-премьер России Татьяна Голикова в декабре заявляла, что благодаря нацпроекту смертность в стране должна снизиться на 17% за 6 лет.

Выступая с посланием Федеральному собранию в феврале, российский лидер в рамках работы над здравоохранением призвал отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами в течение трех лет. Путин добавил, что также в общую цифровую сеть необходимо включить организацию медико-социальной экспертизы. 

В конце мая в Госдуму внесли проект поправок в закон о бюджете на 2019 год, увеличивающий расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения».

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Автор: Екатерина Кухарева
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