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Путин заявил, что Зеленский пока себя никак не проявил

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Путин заявил, что Зеленский пока себя никак не проявил

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявлял. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на пленарной сессии Петербургского международного форума.

По словам лидера РФ, Зеленский делает противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании глава украинского государства делает одни заявления, а после выборов — совершенно другие.

«Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем — увидим, посмотрим», — сказал Путин.

Президент России также отметил, что Россия не отказывается от контактов с новым президентом Украины.

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Автор: Сергей Петров
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