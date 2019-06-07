СК решил не арестовывать фигуранта дела об убийстве Калмановича

Москва, 7 июня. Следователи решили не просить об аресте Жабраила Костоева, которого считали причастным к убийству в 2009 году предпринимателя Шабтая Калмановича.

Следователь сообщил, что после дополнительных действий и следственных мероприятий причастность Костева к преступлениям не была установлена.

«Следствие просит оставить ходатайство без рассмотрения», — сказал следователь во время заседания, которое проходит в Пресненском суде Москвы.

Судья постановил прекратить производство по ходатайству, сообщил РИА Новости. Тем не менее Костева не отпустили из клетки суда, поскольку до этого ему был продлен срок содержания под стражей на 72 часа.

На днях стало известно, что в российской столице задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя.

Напомним, Калмановича убили в 2009 году в районе Смоленской набережной. Неизвестные на машине расстреляли бизнесмена, который ехал на Mercedes.