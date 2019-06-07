США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400

Вашингтон, 7 июня. Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля. Исполняющий обязанности главы министерства обороны США Патрик Шанахан уже уведомил об этом решении своего турецкого коллегу Хулуси Акара.

Как сообщает издание Foreign Policy, поводом для такого шага стало решение Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. По словам Шанахана, турецкие летчики потеряют доступ к военным базам «Люк» (Аризона) и «Эглин» (Флорида), где проводилось обучение пилотированию F-35. До конца месяца они должны будут покинуть страну. При этом Пентагон подчеркнул, что прекращает набор новых пилотов из Турции на обучение. Отметим, что в июне Турция собиралась направить в США 20 летчиков. Еще 14 должны были прибыть в Америку с июля по ноябрь. О возможности прекращения программы обучения США объявили в конце мая.

В 2017 году США приняли закон, который вводит санкции против стран, которые осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией, Ираном и КНДР.

Напомним, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия. По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. США даже грозили Турции санкциями и обещали заморозить поставки истребителей F-35, если контракт с Россией все же будет заключен. Несмотря на это, турецкие власти не стали разрывать контракт, объясняя свое решение тем, что российские комплексы дешевле натовских аналогов и не уступают им в качестве.