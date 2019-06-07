ФАН объявляет войну идеологической цензуре и разоблачает сговор либеральных СМИ

Последние две недели Федеральное агентство новостей (ФАН) стало объектом, предположительно, скоординированной извне атаки, организованной средствами массовой информации, которые принято называть либеральными. Эти издания оказались не готовы к нормальной цивилизованной дискуссии с теми, чьи взгляды отличаются от либеральной повестки.

ФАН имеет серьезные подозрения, подтвержденные информацией наших собственных источников, что эта атака, имеющая форму ярко выраженной идеологической цензуры, скоординирована извне и возможно проплачена теми, кто из-за рубежа пытается всеми возможными способами дестабилизировать обстановку в России.

Началось с того, что с 1 апреля 2019 года Федеральное агентство новостей инициировало публичный проект, пригласив к участию все русскоязычные СМИ. В рамках этого проекта с официальных аккаунтов редакции ФАН публикуются комментарии к новостям и различные мнения в социальных сетях, блогах, а также на сайтах других русскоязычных СМИ. Официальный аккаунт ФАН имеет соответствующее название и узнаваемый логотип. Комментирование ведется штатными сотрудниками редакции.

Сначала все шло нормально, ФАН публиковало комментарии, вызывавшие большой интерес интернет-пользователей. Комментарии, которые появлялись от имени ФАН, полностью соответствуют требованиям российского законодательства, а также нормам и правилам комментирования в сообществах в социальных сетях и на сайтах русскоязычных СМИ. Все комментарии были в формате нормальной открытой дискуссии, не содержали оскорблений, обсценной лексики, передергиваний, искажений фактов, а также спама и ссылок.

Возможно, вменяемый спокойный тон дискуссии, который предложило оппонентам ФАН, оказался не по вкусу, а точнее не по зубам некоторым изданиям, в том числе тем, которые признаны иностранными агентами, то есть напрямую финансируются из-за рубежа. И нас стали банить. Наши комментарии стали удалять, а официальный аккаунт ФАН — вносить в черный список, лишая наших журналистов возможности высказывать свое мнение.

Комментарии журналистов ФАН без объяснения причин удалялись из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» таких изданий, как «Новая газета», «Деловой Петербург», «Дождь», «Сноб», «Настоящее время», «Радио Свобода», «Медиазона», RTVI, The Insider, The Bell, TJournal. Затем аккаунт ФАН оказывался в черном списке почти всех этих изданий (кроме RTVI). «Эхо Москвы» пошло еще дальше, трижды (!) заблокировав аккаунт нашего издания у себя на сайте и удалив ранее опубликованные комментарии.

Короче, нам всеми силами пытались заткнуть рот.

Скриншоты, подтверждающие неблаговидные действия наших оппонентов, приводить не будем: они есть в редакции, часть их также можно увидеть, перейдя по ссылкам выше.

ФАН решило разобраться в этой истории. Опираясь на положения статей 38 и 39 Федерального закона «О средствах массовой информации» (о СМИ) от 27.12.1991 N 2124-1 о праве на получение информации, Федеральное агентство новостей обратилось к подвергшим нас цензуре изданиям со следующими понятными и вполне правомерными вопросами.

По какой причине «Эхо Москвы», «Новая газета», «Деловой Петербург», «Дождь», «Сноб», «Настоящее время», «Радио Свобода», «Медиазона», The Insider, RTVI, The Bell, TJournal удаляют комментарии, опубликованные с официального аккаунта ФАН? Какие конкретно, по мнению руководства этих изданий, правила комментирования были нарушены редакцией Федерального агентства новостей? Являются ли, по мнению руководства этих изданий, подобные удаление комментариев и блокировка аккаунта ФАН идеологической цензурой (а мы уверены, что являются. — Прим. ФАН), и, если да, как это соотносится с российским законодательством о СМИ, в котором цензура прямо запрещена? Связаны ли подобные действия со стороны руководства этих изданий с их антироссийской позицией, которая входит в противоречие с патриотической позицией ФАН? Существует ли координация подобных действий, направленных против ФАН, со стороны вышеперечисленных изданий, и если да, каковы причины этого? Не являются ли подобные действия сговором против ФАН? Есть ли заказчик тотальной блокировки Федерального агентства новостей несколькими изданиями и, если да, кто именно этот заказчик? Являются ли подобные действия нарушением журналистской этики и элементарных норм журналистики, и если да, собираются ли те, кто отдал подобное распоряжение, исправить создавшееся положение и незамедлительно разблокировать аккаунт ФАН? И, наконец, можно ли расценить подобные действия как воспрепятствование законной деятельности журналистов ФАН (а мы полагаем, что эти действия можно расценить именно так. — Прим. ФАН), и как это соотносится с уголовным кодексом, где есть соответствующая статья?

Федеральное агентство новостей уже попыталось выяснить причины блокировки у нескольких из вышеупомянутых изданий, но вразумительного ответа мы так и не получили. Единственным, кто хоть как-то отреагировал, был телеканал RTVI, который разразился издевательской статьей, не содержащей даже намека на ответ по существу.

Вот как ответил нам руководитель отдела социальных сетей RTVI Вячеслав Варфоломеев:

«Мы действительно удалили большинство комментариев, которые оставлял официальный аккаунт РИА ФАН в нашем паблике «ВКонтакте», потому что расценили их как рекламу. Представьте, что в вашу кофейню приходит конкурент и начинает говорить посетителям, что его кофе лучше. Естественно, вы его прогоните, да еще и свои зерна заставите забрать. Так поступили и мы. Но когда мы обратили внимание, что делается это специально, то решили, что больше не будем удалять комментарии этого издания (тем более банить). Потому что наши посетители и так знают, чей кофе лучше».

Федеральное агентство новостей не может считать подобную издевательскою отписку удовлетворительным ответом. Мы по-прежнему ждем от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта ФАН. Официальные запросы уже разосланы всем вышеназванным изданием (кроме RTVI, которое уже «ответило»).

Ответ просим предоставить в установленные законом сроки почтовым отправлением в адрес редакции Федерального агентства новостей либо на адрес нашей электронной почты: info@riafan.ru.