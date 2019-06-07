ФАН объявляет войну идеологической цензуре и разоблачает сговор либеральных СМИ
Последние две недели Федеральное агентство новостей (ФАН) стало объектом, предположительно, скоординированной извне атаки, организованной средствами массовой информации, которые принято называть либеральными. Эти издания оказались не готовы к нормальной цивилизованной дискуссии с теми, чьи взгляды отличаются от либеральной повестки.
ФАН имеет серьезные подозрения, подтвержденные информацией наших собственных источников, что эта атака, имеющая форму ярко выраженной идеологической цензуры, скоординирована извне и возможно проплачена теми, кто из-за рубежа пытается всеми возможными способами дестабилизировать обстановку в России.
Началось с того, что с 1 апреля 2019 года Федеральное агентство новостей инициировало публичный проект, пригласив к участию все русскоязычные СМИ. В рамках этого проекта с официальных аккаунтов редакции ФАН публикуются комментарии к новостям и различные мнения в социальных сетях, блогах, а также на сайтах других русскоязычных СМИ. Официальный аккаунт ФАН имеет соответствующее название и узнаваемый логотип. Комментирование ведется штатными сотрудниками редакции.
Сначала все шло нормально, ФАН публиковало комментарии, вызывавшие большой интерес интернет-пользователей. Комментарии, которые появлялись от имени ФАН, полностью соответствуют требованиям российского законодательства, а также нормам и правилам комментирования в сообществах в социальных сетях и на сайтах русскоязычных СМИ. Все комментарии были в формате нормальной открытой дискуссии, не содержали оскорблений, обсценной лексики, передергиваний, искажений фактов, а также спама и ссылок.
Возможно, вменяемый спокойный тон дискуссии, который предложило оппонентам ФАН, оказался не по вкусу, а точнее не по зубам некоторым изданиям, в том числе тем, которые признаны иностранными агентами, то есть напрямую финансируются из-за рубежа. И нас стали банить. Наши комментарии стали удалять, а официальный аккаунт ФАН — вносить в черный список, лишая наших журналистов возможности высказывать свое мнение.
Комментарии журналистов ФАН без объяснения причин удалялись из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» таких изданий, как «Новая газета», «Деловой Петербург», «Дождь», «Сноб», «Настоящее время», «Радио Свобода», «Медиазона», RTVI, The Insider, The Bell, TJournal. Затем аккаунт ФАН оказывался в черном списке почти всех этих изданий (кроме RTVI). «Эхо Москвы» пошло еще дальше, трижды (!) заблокировав аккаунт нашего издания у себя на сайте и удалив ранее опубликованные комментарии.
Короче, нам всеми силами пытались заткнуть рот.
Скриншоты, подтверждающие неблаговидные действия наших оппонентов, приводить не будем: они есть в редакции, часть их также можно увидеть, перейдя по ссылкам выше.
ФАН решило разобраться в этой истории. Опираясь на положения статей 38 и 39 Федерального закона «О средствах массовой информации» (о СМИ) от 27.12.1991 N 2124-1 о праве на получение информации, Федеральное агентство новостей обратилось к подвергшим нас цензуре изданиям со следующими понятными и вполне правомерными вопросами.
- По какой причине «Эхо Москвы», «Новая газета», «Деловой Петербург», «Дождь», «Сноб», «Настоящее время», «Радио Свобода», «Медиазона», The Insider, RTVI, The Bell, TJournal удаляют комментарии, опубликованные с официального аккаунта ФАН?
- Какие конкретно, по мнению руководства этих изданий, правила комментирования были нарушены редакцией Федерального агентства новостей?
- Являются ли, по мнению руководства этих изданий, подобные удаление комментариев и блокировка аккаунта ФАН идеологической цензурой (а мы уверены, что являются. — Прим. ФАН), и, если да, как это соотносится с российским законодательством о СМИ, в котором цензура прямо запрещена?
- Связаны ли подобные действия со стороны руководства этих изданий с их антироссийской позицией, которая входит в противоречие с патриотической позицией ФАН?
- Существует ли координация подобных действий, направленных против ФАН, со стороны вышеперечисленных изданий, и если да, каковы причины этого? Не являются ли подобные действия сговором против ФАН?
- Есть ли заказчик тотальной блокировки Федерального агентства новостей несколькими изданиями и, если да, кто именно этот заказчик?
- Являются ли подобные действия нарушением журналистской этики и элементарных норм журналистики, и если да, собираются ли те, кто отдал подобное распоряжение, исправить создавшееся положение и незамедлительно разблокировать аккаунт ФАН?
- И, наконец, можно ли расценить подобные действия как воспрепятствование законной деятельности журналистов ФАН (а мы полагаем, что эти действия можно расценить именно так. — Прим. ФАН), и как это соотносится с уголовным кодексом, где есть соответствующая статья?
Федеральное агентство новостей уже попыталось выяснить причины блокировки у нескольких из вышеупомянутых изданий, но вразумительного ответа мы так и не получили. Единственным, кто хоть как-то отреагировал, был телеканал RTVI, который разразился издевательской статьей, не содержащей даже намека на ответ по существу.
Вот как ответил нам руководитель отдела социальных сетей RTVI Вячеслав Варфоломеев:
«Мы действительно удалили большинство комментариев, которые оставлял официальный аккаунт РИА ФАН в нашем паблике «ВКонтакте», потому что расценили их как рекламу. Представьте, что в вашу кофейню приходит конкурент и начинает говорить посетителям, что его кофе лучше. Естественно, вы его прогоните, да еще и свои зерна заставите забрать. Так поступили и мы. Но когда мы обратили внимание, что делается это специально, то решили, что больше не будем удалять комментарии этого издания (тем более банить). Потому что наши посетители и так знают, чей кофе лучше».
Федеральное агентство новостей не может считать подобную издевательскою отписку удовлетворительным ответом. Мы по-прежнему ждем от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта ФАН. Официальные запросы уже разосланы всем вышеназванным изданием (кроме RTVI, которое уже «ответило»).
Ответ просим предоставить в установленные законом сроки почтовым отправлением в адрес редакции Федерального агентства новостей либо на адрес нашей электронной почты: info@riafan.ru.