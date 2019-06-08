Прокуратура поможет решить проблемы производства самолетов в России

В конце мая в рамках «правительственного часа» в Государственной думе генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал о серьезных проблемах в отрасли гражданской авиации. Ранее Федеральное агентство новостей уже рассказало о «подводных камнях» в подготовке пилотов, теперь разберемся, что же такое российские самолеты, опасны они или нет для полетов, и какие были допущены ошибки на пути от их создания до массовых перевозок.

Изменение типовых конструкций

На заседании Госдумы Юрий Чайка заявил: в ходе проверок было выявлено, что в 400 гражданских самолетах произвели изменения типовой конструкции без надлежащих исследований и последующей сертификации. В России всего 4 300 самолетов, а из них только 2 652 — воздушные суда коммерческой авиации (то есть гражданского флота). Выходит, более 15% самолетов, на которых мы сейчас летаем, «переделаны» без соответствующей сертификации.

При этом существует документ «Методические рекомендации по организации и проведению в Федеральном агентстве воздушного транспорта подтверждения соответствия юридических лиц, осуществляющих разработку воздушных судов и другой авиационной техники, установленным требованиям», последний раз обновленный в 2017 году. В этом документе перечислены все виды изменений.

«Второстепенное изменение КИ (комплектующего изделия) — модификация, которая не приводит к существенному изменению типовой конструкции КИ или его характеристик. Второстепенное изменение образца АТ (авиационной техники) — модификация, которая не оказывает существенного влияния на летную годность образца АТ и его воздействие на окружающую среду. Главное изменение КИ — модификация, которая приводит к существенному изменению типовой конструкции КИ или его характеристик. Главное изменение образца АТ — модификация, которая существенно влияет на летную годность образца АТ или его воздействие на окружающую среду».

Есть также перечень документов, которые необходимо согласовать при внесении изменений. Причем начиная от разработчика и заканчивая Росавиацией. В случае 15% самолетов этого не делалось. Сложности с согласованием некоторых типов самолетов связаны с тем, что разработчики находятся в другой стране. Вот авиакомпании и делают все на свой страх и риск, ведь на согласование с иностранным разработчиком могут уйти месяцы, а это минус одно воздушное судно в авиапарке, которых и так у многих компаний слишком мало, чтобы выполнять то количество рейсов, которое они запланировали. То есть документ о согласовании есть, но никто не следит за его исполнением.

Миф о Sukhoi Superjet 100

После авиакатастрофы в «Шереметьево» поднялась волна негодования по поводу самолета Sukhoi Superjet 100. В Сети появились тысячи статей о том, что наши летчики не хотят летать на нем, петиции о срочном запрете на их использование.

Приводим статистику: всего с момента начала эксплуатации Sukhoi Superjet 100 произошло семь авиационных происшествий, в которых была серьезно повреждена техника. Из них две — с жертвами на борту. Первая — 9 мая 2012 года в Джакарте, где погибли 45 человек, и последняя — в «Шереметьево», где погиб 41 человек. Все инциденты, кроме последнего, расследованы, и лишь два из них произошли по вине авиатехники — невыпущенные шасси. Первый самолет, где погибли 45 человек, врезался в гору. Техника была исправна, вина лежит на несогласованности действий диспетчеров и их большой загрузке, плохих погодных условиях (туман) и ошибке в пилотировании. Остальные четыре — это повреждения, полученные либо при буксировке, либо при рулежке, — столкновение с посторонним предметом.

«Я конкретно о самолетах Superjet ничего не могу говорить, — рассказал ФАН заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, космонавт-испытатель, генерал-майор, доктор исторических наук Магомед Толбоев. — Пусть летает, дай бог. Уже некуда деваться. Но этот самолет не рожденный, это детище, выкинутое матерью. Он «убил» Ту-334, Ту-204, Ту-214, Ил-112, Ил-114 и так далее. Один самолет забрал все деньги авиапрома».

Заслуженный летчик уверен, что необходимо было равномерно развивать все типы самолетов, а не бросать все, что есть, на разработку и производство одной машины. Отсутствие конкуренции убивает качество. Надо отдать должное — отношение у пилотов к самолету спокойное. Например, в следующем году авиакомпания «Россия» планирует закупить 20 самолетов. Уже сейчас проведен аукцион по предоставлению доступа к полнопилотажному тренажеру ВС RRJ-95 (SSJ-100) для проведения тренажерной подготовки членов летных экипажей ВС RRJ-95 (SSJ-100). Никакого негатива ни со стороны профсоюзов летного состава, ни со стороны летчиков вне профсоюза эта новость не вызвала.

В то же время частные компании SSJ-100 берут неохотно. Крупные авиакомпании — S7, «Ютэйр» — не имеют их в парке. ФАН стало известно из достоверного источника, что власти Кургана ездили в одну из авиакомпаний, где есть такие самолеты, и предложили запустить два ежедневных рейса на SSJ-100. Но им ответили, что это практически невозможно. Прилетит самолет в Курган, не дай бог, сломается, и все — считай, застрял на месяцы. Базы ремонтной поблизости нет, специалистов нет — все нужно везти из Москвы. То есть самолет не берут не потому, что он плохой, а потому, что в половине городов России нет инфраструктуры по его обслуживанию.

Контрафактный титан

Ну и самое страшное для отечественной авиации — это материалы для изготовления. Если в советское время, когда самолетами производства СССР пользовались почти половина Европы, Африки, Индии, сплавы и композиционные материалы проводились строго по ГОСТ. В некоторых случаях (например, как на авиационном промышленном комплексе в Ульяновске) готовились специально для самолетного производства, то теперь они зачастую закупаются у перекупщиков, сторонних фирм.

Скандал с титаном разгорелся в конце 2018 года благодаря внимательности сотрудников военной приемки в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО). Военпреды отказались принимать технику ВАСО из-за того, что ряд деталей в конструкции был выполнен из несертифицированного титана. Последние три-четыре года ВАСО закупало у поставщиков титан, на который продавцы предоставляли «странные сертификаты». Изготовители титана, корпорация «ВСМПО-АВИСМА», заявили, что эти сертификаты не имеют ничего общего с настоящими. А ведь на этом заводе изготавливались не только самолеты, но и детали к различным типам воздушных судов, которые делают в других регионах. В том числе и к Sukhoi Superjet 100. Сейчас идет проверка этого материала на соответствие качества установленному ГОСТу.

Тем временем в суды уже поступили первые иски от производителей и ремонтных баз к одному из поставщиков. Московский арбитражный суд принял к рассмотрению иск ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева» к ООО «Цветные сплавы и металлы», где третьим лицом выступает производитель «ВСМПО-АВИСМА». Истец требует взыскания стоимости поставки некачественного товара на 4 417 413, 07 рубля.

Но это лишь первая ласточка, маленькое предприятие. Если специалисты, проводящие экспертизы, докажут, что титан не соответствовал ГОСТу, то нас ждет глобальная замена у 50 самолетов Sukhoi Superjet 100 элементов конструкций, изготовленных на ВАСО. Авиакомпании понесут миллиардные убытки, которые вряд ли смогут покрыть поставщики.

Это лишь небольшой пласт, который вскрыла Генеральная прокуратура при проведении проверки Росавиации. За ней будут глобальные изменения или полное реформирование этой отрасли. Иначе скоро мы будем добираться из Калининграда до Владивостока не менее недели — поездом. А наше небо оставим исключительно иностранным авиакомпаниям.

Тем не менее гражданская авиация в России демонстрирует и успехи. Взять к примеру МС-21-300, который, как считают эксперты, показал потенциал лайнера перед западными конкурентами. По словам генерал-майора авиации, заслуженного военного летчика РФ, кандидата технических наук Владимира Попова, МС-21-300 является наиболее перспективным из создаваемых в России самолетов.

Из-за санкций МС-21-300 стал полностью российской разработкой.