Бизнесмены на ПМЭФ рассказали, как включаются в благотворительные проекты в России

На площадке ПМЭФ прошла сессия, посвященная союзу государства и частного партнерства в сфере благотворительности. На время даже руководители крупных компаний оставили деловые переговоры и присоединились к дискуссии, организованной Еленой Мильской, председателем попечительского совета Национального центра помощи пропавшим детям.

Благотворительность приобретает новые формы, и уже назрел вопрос – как в этих формах взаимодействовать фондам, госкорпорациям и государству», – задала тему беседы Мильская и попросила своих коллег высказаться и поделиться своим опытом. Она напомнила, что с 2017 году в России действует программа «Десятилетие детства», и это самое подходящее время для решения «детских» вопросов. «Мы, как руководители фондов, понимаем, что проблем в детской сфере меньше не становится, так что поговорим об эффективности использования денежных средств. Мы хотим конкретных действий в Десятилетие детства».

Зампредседателя Совфеда Галина Карелова отдельно поблагодарила Елену Мильскую за то, что она вывела дискуссию на тему благотворительности на новый уровень.

«Мы, наконец, говорим не только о благотворительности, а отдельно о бизнесе, о синергии, о сотрудничестве с властью», - отметила Карелова. По ее данным, процесс разработки законодательства для поддержки благотворительности идет активно – особенно она отметила программу по развитию инфраструктуры детского оздоровления. «Все готово, все отработано – бери и делай, - сказала Карелова. – Первые проекты запустились уже в Калининградской и Новгородских областях».

Глава ОСК Алексей Рахманов по просьбе Елены Мильской рассказал о том, как перешла к благотворительности корпорация под его руководством.

«Сначала я считал, что предел нашей социальной ответственности – платить налоги, - признался Рахманов. – Мы полагали, что если честно их заплатили, то на этом наша миссия исполнена, а остальное должно делать государство. Но потом мы посчитали, что этого недостаточно».

По словам главы ОСК, сейчас корпорация занимается благотворительностью в моно-городах, где есть ее предприятия.

«Мы полагаем, что отказать больнице в приобретении маммографического устройства неправильно – потому что 55% сотрудников нашего предприятия им же и воспользуется», – привел пример Рахманов.

Он также рассказал, что корпорация занимается профессиональной ориентацией детей, ведет обучение в нескольких классах российских школ, прикрепленных к вузам, сотрудничающим с ОСК.

«Но нужны общие правила игры, - заявил Рахманов. – Мы написали положение о благотворительности, описали свои приоритеты, как госкомпании. Хорошо, если бы такие документы были и у других служб, чтобы к нам не было вопросов по поводу нашей чистой прибылью и тем, как мы ее направляем на благотворительность».

Ян Яновский, соучредитель благотворительного фонда «Друзья», рассказал, как учит будущих благотворителей и добровольцев руководству и менеджменту.

«Я знаю, почему люди приходят в индустрию благотворительности, - сказал Яновский. – Многие через свою боль от потерь близких людей. Но если нет знания, экспертизы, это не сработает. Для меня неэффективное использование денег – это тоже воровство». Совместно с ВШЭ фонд Яновского открыл первую в России школу профессиональной филантропии: в июле она выпустит первый поток «профессиональных благотворителей».

«Хорошо, что людей будут обучать, как управлять работой благотворительных фондов, - отметила Елена Мильская. – Главное, не губите их желание помогать». Она рассказала, как совместно с университетом спецназа в Чечне была разработана другая полезная обучающая программа – по поиску пропавших детей. Подробнее о ней ФАН писало ранее.

За эту инициативу, а также за программы безопасного интернета для детей Мильскую лично поблагодарил на площадке ПМЭФ председатель правительства Муслим Хучиев.

«В чеченских школах ваша программа очень помогает, - признал Хучиев. Разман Кадыров передает вам благодарность за вашу деятельность». Мильская, в свою очередь, предложила перенять у Чечни опыт нравственного воспитания молодежи. «Россия – многоконфессиональная страна, мы уживаемся вместе всеми национальностями, в этом наша прелесть, - отметила модератор. – На примере Чечни это особенно заметно, и у нас есть хорошая такая зависть к вашей структурированности».

Другие спикеры дискуссии рассказали о проектах помощи родителям детей-инвалидов, проекте по работе со слепыми и глухонемыми детьми, обучении родителей социальной грамотности.

«Проблемы уже наболевшие, откладывать их некуда, - подвела итог беседы Елена Мильская. – Они только усугубляются, и нам нужна помощь государства». Как позднее рассказала глава благотворительного фонда в разговоре с ФАН, ее главная цель на Десятилетие детства – поднять проблему реабилитации детей-инвалидов, привлечь к ней государство и вместе помочь российским детям и их родителям.