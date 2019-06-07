Монахи Афона не хотят видеть украинских раскольников. Колонка Владимира Тулина

Игумены 12 православных монастырей на Афоне потребовали пускать граждан Украины только при наличии у них справки об их принадлежности к Украинской православной церкви Московского патриархата, и таким образом они надеются защитить Святую гору от осквернения ее посещениями украинских раскольников.

Несмотря на то, что Афон находится в подчинении константинопольского патриарха Варфоломея, его монахи постоянно и резко критикуют признание им украинских раскольников и их церкви.

В своем письме от 17 марта 2019 года они пишут: «С большой скорбью и беспокойством мы узнаем о том, что происходит в православной церкви в целом по причине неканонического предоставления автокефалии раскольникам Украины без согласия канонической автономной церкви во главе с митрополитом Онуфрием. Мы стоим перед новыми ранами на теле церкви, исключительная ответственность за которые лежит на Вселенском патриархате, когда оправдываются уже не ереси, а расколы.

Таким образом наносится удар и возникают препятствия для спасения людей, потому что священное Писание и отеческая традиция многократно научают, что ересь и раскол ведут в погибель, поскольку там не действует Святой Дух. Святитель Иоанн Златоуст учит, что ничто так не гневит Бога, как разделения и расколы, даже мученическая кровь не может загладить греха раскола. Ересь и раскол есть дела дьявола. Когда ему не удается воспрепятствовать спасению с помощью ересей, тогда он действует так, чтобы спровоцировать расколы.

Мы, святогорцы, желаем проявить свою решимость и не стать причастниками раскола, подвергнув таким образом опасности наше спасение. Мы оставили мир и удовольствия мира и употребляем душу и тело на аскетические подвиги, дабы получить милость Божию. Разве не было бы непростительным нерадением и безумием привести в негодность наши труды и чаяния, причащаясь с отлученными от евхаристического общения украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской церковью, которой они принадлежали три с лишним века, согласно неизменному, непрерывному и общему признанию всех православных, не исключая Вселенский патриархат?

В данном случае каноническая традиция ясна. 33-е правило Лаодикийского собора запрещает совместные молитвы с еретиками и раскольниками. А 2-е правило Антиохийского собора определяет, что тот, кто будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения, и что другая церковь не может восстановить отлученных от общения. Нарушившие это правило, как поступил патриарх Варфоломей с украинскими раскольниками, которых подвергла отлучению Русская церковь, и которых только она одна может вернуть в общение, извергаются из церкви. Так повелевает и 4-е правило того же Антиохийского собора.

Церковная ситуация в Украине опасно усложнилась после незаконного вторжения патриарха Варфоломея в чужую юрисдикцию и вхождения в общение с лишенными общения раскольниками. До 1686 года Украина подчинялась Вселенскому патриархату, как ранее, до 1590 года, подчинялась ему и Русская церковь. В 1686 году деянием патриарха Дионисия IV она вошла в юрисдикцию Московского патриархата, в которой по общеправославному согласию пребывает вплоть до сего дня 333 года. Давно известно, что патриарх Варфоломей не питает особого уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками. Он вмешался в вопрос украинской автокефалии, не имея на то канонической юрисдикции и полномочий.

Раскольники остаются раскольниками, а единственной канонической церковью в Украине является та, которую возглавляет митрополит Онуфрий. И посему ни одна автокефальная церковь до сего дня, за исключением Константинопольской, не признает нового «митрополита» лжеавтокефальной «церкви» — раскольника Епифания. Самые главные деятели раскольнической «иерархии» отягощены осуждением не только церковных, но и гражданских судов за тяжкие нравственные преступления, немыслимые даже и для мирян, и для нехристиан!

Отягощены они также и активным вмешательством в относительно недавний болгарский раскол, связями с украинскими униатами, страшными гонениями, которым при содействии государственных властей они подвергают каноническую церковь последние пять лет, а особенно после признания их патриархом Варфоломеем, недавними неприемлемыми заявлениями «архиепископа» Епифания по поводу гомосексуалистов.

Их визиты в наше святоименное место отнюдь не носят паломнический характер, но нацелены на эксплуатацию авторитета Афона для выведения их из всеправославной изоляции и на достижение своих беззаконных планов.

Мы по благодати Божией, следуя безошибочной, соборной и отеческой традиции Церкви, не будем подвергать опасности наше спасение, вступая в общение с лишенным общения украинскими раскольниками, полагая, что те, кто вступает в общение с лишенными общения, сами, по крайнем мере потенциально, отлучаются от общения. Подобным общением мы также не будем содействовать в гонениях на каноническую Церковь и в увековечении раскола на местном уровне, и на уровне всего православия».

Монах Георгиос Константинидис был еще более резок в своей оценке томосополучателей: «Это настоящие пособники дьявола, так как для них нет ничего святого. Прямо в церкви они разворачивают свои флаги и фотографируются на их фоне. Молитв они не знают и вместо этого орут «Слава Украине!»

Явно не благопристойное поведение в святом месте прихожан новой лжецеркви признают даже на Украине. Директор Международного института Афонского наследия Сергей Шумило сказал в интервью: «Не раз, к сожалению, приходилось видеть, как люди перед поездкой на Афон пьянствуют в Уранополисе, проводят время в кафе, даже песни поют. Бывает, что паломники самовольно начинают купаться в море, на Афоне это запрещено — не курорт ведь! Случались укусы змей. Их там тоже немало.

Но когда идешь с молитвой, они тебя не трогают, могут проползти между ног, и ничего. Но вот был случай, когда один паломник начал дразнить гада. Посчитал, что с молитвой все можно. Раз пнул ногой, второй, обошлось, а на третий раз змея ужалила»

.Очевидно в ближайшее время всему этому будет положен конец. Канцелярия митрополита Онуфрия уже отправила информацию своим епархиальным управлениям о необходимости оформления справок для паломников УПЦ Московского патриархата. Кроме данной справки гражданам Украины надо для посещения Автономного монашеского государства Святой Горы предъявлять паспорт и диамонитирион. Последний фактически представляет собой визу монашеского государства и выдается в последнем поселении перед его границей — Уранополисе за 25 евро.

Причем посещение запрещено тем, кто не исповедует христианство и всем женщинам. Даже животным женского пола, кроме кур и кошек, закрыт вход на Афон. Женщинам за проникновение туда грозит до года тюрьмы. Для запрета посещения женщинами Афона в греческом языке есть специальное слово — аватон.

Правда, когда жизни женщины угрожает опасность, монахи нарушают аватон. Они спасали женщин от расправы во времена Османской империи и даже укрывали нескольких женщин-коммунисток во времена греческой гражданской войны 1945-49 годов. Последний раз аватон был нарушен 8 января 2008 года, когда группа женщин-депутатов от правящей сейчас партии СИРИЗА во главе с Эвангелией Аманатиду-Пасхалиду демонстративно пересекли границу Афона, но были выдворены полицией. На это их вдохновили решения голландского суда и Европарламента, признавшие аватон незаконным. На самом деле они сами нарушают закон, точнее договор о вхождении Греции в ЕС, где оговорено ее право на аватон.

Разумеется толерантная общественность на этом не успокоится и будет и дальше давить на Грецию, а потом возьмется за Ватикан, где все руководящие посты занимают мужчины и только они выбирают главу этого государства — папу, а папой до сих пор не была не только ни одна женщина, но даже ни один представитель сексуальных меньшинств. Для нее это конечно ужас, который она традиционно называет «нарушением прав человека».

Афон имеет неофициальное название — Сад Богородицы. Согласно христианским преданиям, в 49 году корабль на котором плыла мать Иисуса Христа бурей прибило к этому месту. Пораженная его красотой она попросила его себе и получила ответ от бога: «Да будет место сие уделом твоим и садом твоим и раем и гаванью спасения желающих спастись».

Богородица до сих пор считается игуменьей всех монахов Афона. Свое же официальное имя — Святая гора — он получил в 1144 году указом византийского императора Алексея Комнина. Еще раньше в 883 году его предшественник Василий I определил Афон как место, где могут жить только монахи и установил аватон.

В 1280 году Святую Гору захватили крестоносцы и разграбили ее, множество монахов было убито. Когда в 1430 году турки захватили Салоники, монахи были вынуждены присягнуть на верность султану Мураду II. В 1566 году султан Селим II отобрал у монастырей все их земельные владения. Монашеское государство очевидно совсем бы исчезло в 1821 году, когда турки конфисковали здания монастырей и разогнали монахов, но его спасла Россия.

В 1829 году после победы над Османской империей она добилась в Адрианопольском мирном договоре прекращения турецкой оккупации Святой горы, возвращения монахов, монастырей и земли. Освобождение от турецкого ига пришло только во время Первой Балканской войны в 1912 году. На Святую Гору вошли греческие войска, но по требованию Россию вскоре были выведены оттуда. Окончательное вхождение Афона в состав Греции произошло только в 1926 году, когда была ратифицирована Уставная Хартия Святой Горы Афонской. Во время нацистской оккупации ни один монах не погиб, но на территории были размещены немецкие наблюдательные посты. В настоящее время особый статус Афона закреплен в 105-й статье конституции Греции.

На Святой горе кроме греческих монастырей есть болгарский монастырь Зограф, сербский монастырь Хиландар и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Так их называют по национальности большинства монахов и языку богослужения, а подчинены они все патриарху в Стамбуле Варфоломею. Именно он дает разрешение стать монахом любого монастыря на Афоне.

Сейчас там служат около 2500 иноков. При этом по греческому закону 1926 года монахами могут быть только граждане Греции. Поэтому греческое гражданство монахи-иностранцы получают автоматически после разрешения патриарха. В связи с конфликтом с ним Русской православной церкви сейчас многие опасаются, что он перестанет давать разрешения для монахов из России и русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где сейчас служат 50 русских монахов, будет обезлюжен. Впрочем, на Святой горе регулярно не обращают внимания на указания патриарха Варфоломея. Например, он потребовал отправить делегацию в Киев на инаугурацию главы новой незаконной украинской церкви Епифания, а монахи Афона не только его не выполнили, но даже приветственную телеграмму не послали.

Греческие монахи утверждают, что президент России Владимир Путин является самым благочестивым руководителем государства в мире, так как он единственный среди них посещал их святое место дважды — в 2005 и 2016 годах.