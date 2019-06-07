Эр-Рияд хочет продать Москве «иранскую сделку» по Сирии руками США и Израиля

США и Израиль намерены предложить России некую «сделку» с целью избавиться от войск и влияния Ирана в Сирии, утверждают СМИ. Западная пресса полагает, что предложение будет озвучено в ходе предстоящей трехсторонней встрече в Иерусалиме. Какие силы и цели стоят за намеченной исторической встречей по Сирии — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Израильское издание Haaretz назвало предстоящую встречу «беспрецедентной» — за одним столом соберутся глава российского Совета безопасности Николай Патрушев, военный советник президента США Джон Болтон и советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат. Главной темой для них станет присутствие иранских сил в Сирии — Израиль и США намерены убедить Россию в том, что ограничение возможностей Ирана в ее интересах.

Предложение о создании рабочей группы для вывода иностранных сил из Сирии, в которую бы входили РФ и Израиль, прозвучало еще в конце февраля в ходе встречи президента Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который смог сохранить свой пост и сохранить свою стратегию влияния на Сирию. К настоящему моменту ясно — Израиль более не заинтересован в развале Сирии, в Тель-Авиве оценили решительный настрой России в отношении сирийского конфликта, — однако не намерены мириться с присутствием иранских войск. Причем не только в пределах 80-километровой зоны, но и во всей Сирии. И в этом с Израилем полностью солидарны Соединенные Штаты — президент США Дональд Трамп последовательно пытается сосредоточить усилия американской политики и пропаганды на Иране, чтобы отвлечь внимание от темы России и «замять» торговую войну с Китаем.

Впрочем, распространенные арабским изданием Asharq al-Awsat сообщения о предстоящей «сделке по Сирии» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил считать «вбросом».

Между тем Израиль продолжает наносить удары по иранским силам, дислоцированным в Сирии, однозначно считая их угрозой самому существованию еврейского государства. Буквально на прошлой неделе произошла очередная атака ВВС Израиля на сирийскую территорию — самолеты поразили цели на аэродроме Т4, укрытые маскировочной сеткой.

«Нежелательные иностранцы»

Под «выводом иностранных сил из Сирии», очевидно, каждая сторона подразумевает свое — Израиль и США всеми силами стремятся разрушить «шиитский полумесяц» на Ближнем Востоке и лишить, в частности, «Хезболлу» систематической военной поддержки от Тегерана. Россия же настаивает на полном выводе из Сирии американских войск (в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254) и ликвидации зоны оккупации вокруг военной базы США «Ат-Танф».

Это позволило бы решить сразу несколько важнейших задач — зачистить юг Сирии от оставшихся боевиков «Южного фронта» ССА, выжечь пустынные «спящие ячейки» террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) получивших помощь от США и Великобритании, устранить угрозу нового восстания на территории Даръа — обеспечив таким образом стабильность и безопасную обстановку на всей южной границе Сирии от Эс-Сувейды до Абу-Кемаля.

Кроме того, выход американских войск может существенно изменить позицию руководства курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) — ранее курды неоднократно предпринимали попытки договориться с Дамаском, однако все эти попытки пресекали американские кураторы. Судя по всему, незаконная деятельность на нефтяных месторождениях к востоку от Евфрата остается крайне важной для Вашингтона. Выход США приветствовала бы и Турция, где очень хотят, чтобы Пентагон прекратил наконец вооружать курдские силы.

«Ястребы» в Вашингтоне категорически отказались убрать свои силы из «Ат-Танфа» — военная база на границе с Иорданией является эффективным препятствием на пути иранских грузов в западную Сирию. А Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет возможности вывести иранские силы из Сирии, и считает их присутствие в Сирии законным, поскольку Корпус стражей Исламской революции и шиитские ополчения действуют по приглашению Дамаска.

Могут ли США и Израиль предложить России что-то, что перевесит сотрудничество с Ираном, обладает ли Москва достаточным весом, чтобы «указать на дверь» Тегерану, и почему на это должен согласиться Дамаск — вопросы по-прежнему открытые.

Лебедь, рак и щука

Трудно сказать, можно ли назвать эту встречу «беспрецедентной», отмечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, однако она абсолютно точно давно назрела — иранскую проблему необходимо обсуждать на переговорах, потому что ситуация в Сирии стала практически неразрешимой, если только основные участники не договорятся об изменении курса. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт предположил, что любые предложения от США будут касаться, скорее всего, статуса России на международной арене.

«Ситуация чем дальше, тем больше напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Американцы гнут свою линию, израильтяне гнут свою — им явно все равно, есть там Башар Асад, или нет Башара Асада, — их интересует только присутствие и отсутствие Ирана, это видно невооруженным глазом», — подчеркнул Чупрыгин.

Чупрыгин напомнил, что в прошлом году под нажимом Израиля и США были заключены соглашения, по которым иранские силы с тяжелой техникой отошли по крайней мере на 85 километров от израильских границ. Однако в итоге Израиль остался неудовлетворен — Тель-Авив утверждает, что иранские силы регулярно нарушают свои обязательства, они оставили военных советников в буферной зоне, и продолжают поставлять помощь «Хезболле».

У всех трех сторон, которые будут участвовать в переговорах, главное опасение остается прежним: что в ходе такой «разнонаправленной» политики в Сирии произойдет случайное или неслучайное столкновение одной стороны с другой, напомнил собеседник ФАН.

«Поэтому встреча такая должна была состояться уже давно, и я думаю, что и Израиль, и Россия были готовы к такой встрече еще в прошлом году. Я думаю, что проблема была на стороне американцев, и проблема эта, скорее всего, называется Джон Болтон. Потому что на сегодняшний день всю политику администрации Трампа в этом регионе так или иначе можно определить одной фразой: антииранские действия. Такое ощущение, что их, во-первых, больше там ничего не интересует, а во-вторых, в Вашингтоне плохо разбираются в происходящем. Вот они зацепились за иранское «ядерное досье». А все знают, что у Болтона генетическая ненависть к Ирану, не знаю уж, что он ему сделал, — отметил Чупрыгин. — Он очень плохо относится к иранцам, я думаю, что это на самом деле что-то лично — такая агрессивность политическая. А у Болтона влияние на Трампа большое, Трамп вообще поддается влиянию. В его администрации люди говорят, что кто последний Трампу что-то скажет — тот его и завербует на свою сторону».

Саудовский нефтяной след

Американцам, считает востоковед, пора «слезть с этой лошади» и начать смотреть по сторонам» — потому что никакие другие действия не смогли оказать серьезного влияния на политику Ирана. Более того, даже Европа отказалась бороться с «иранской угрозой», заявив свою позицию по ряду вопросов.

«Надо что-то делать новенькое. Показать, что ты агрессор — нельзя, потому что дома объявляется, что США сторонники мира и демократии. Поэтому надо показать, что ты миротворец — и вот ты идешь замирять. Вот отсюда эта встреча. Потому что на сегодняшний день без Израиля и России замирять никого нельзя», — подчеркнул Андрей Чупрыгин.

«Я удивлен — сильно — почему туда не пригласили советника по нацбезопасности Саудовской Аравии. Там ему бы самое место было, возможно, вместо Болтона. Я подозреваю, что саудовец был бы более договороспособным», — отметил востоковед.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия в настоящее время оказывает самое серьезное влияние на «иранскую игру» США, развивая давление на Иран в связи с диверсиями на нескольких танкерах в Персидском заливе. Как сообщает Arab News, Саудовская Аравия, ОАЭ и Норвегия заявили в Совете Безопасности ООН, что «весьма вероятно, что диверсия на танкерах была осуществлена силами определенного государства». Саудовский постпред стесняться не стал и сходу обвинил Иран.

«Я не думаю, что встреча, о которой мы говорим, принесет какие-то результаты. Это первый шаг, первый выстрел — пощупают друг-друга, пообщаются, символично, что это будет происходить на территории Израиля. Очень символично, потому что вопрос Ирана американцам было бы удобнее решать на нейтральной территории, например, в Женеве. На территории Израиля будет ощущаться некоторый «региональный прессинг» на американцев, в том числе со стороны Тель-Авива, где не сильно довольны тем, как Трамп форматирует политику в этом вопросе — он ходит слишком близко к пропасти, а израильтяне предпочли бы, чтобы это было более дипломатично. А Трамп нагнетает, все время обостряет ситуацию и не всем это нравится, на самом деле», — отметил политолог.

Андрей Чупрыгин напомнил, что сообщения о «сделке» впервые появились в саудовской газете — саудиты осуществили «вброс» информации о том, что американцы будут предлагать России сделку по Израилю и Ирану.

«Здесь возникает два соображения. Первое — ни для кого не секрет, что саудовцы раньше всех узнают, что происходит в Белом доме. По целому ряду обстоятельств. Но с другой стороны, ни для кого не секрет, что для короля Салмана и принца Мухаммеда крайне важно сформировать фронт союзников для решения иранского вопроса. Потому что вопрос этот надо решать, дальше его затягивать никак нельзя. Поэтому — либо этим вбросом саудовцы и не только пытаются навязать повестку переговоров встречающимся сторонам. Либо саудовцы знают то, чего не знаем мы. В любом случае, это весьма интересно, потому что эта встреча может стать началом абсолютно нового переформатирования ситуации на Ближнем Востоке. Вот это я чувствую, что называется, костным мозгом и с интересом жду, что будет», — подчеркнул Чупрыгин.

Что предложат России?

Востоковед однозначно связал израильское «ядерное досье» и экономическое давление на Иран. В Вашингтоне прекрасно знают, что Тегеран при подписании «ядерной сделки» пошел на все уступки, которые только мог сделать, и добился выхода своей нефти на всемирный рынок. Перекрывая кислород Тегерану, американцы ищут торговых привилегий.

«Американцев интересуют двусторонние торговые отношения с Ираном. Американцы хотят, чтобы Иран покупал самолеты Boeing, а не самолеты Airbus, которые Иран законтрактовал. Американцы хотят, чтобы иранцы покупали продукцию американского автопрома. Американцы хотят, чтобы Иран продавал основные объемы нефти и газа американским дилерам. Наезд Трампа на Иран имеет исключительно экономическую подоплеку, и это видно, видно за версту. Я глубоко в этом убежден и я в этом не одинок. Для американцев важно надавить на Иран таким образом, чтобы Иран согласился подписать эксклюзивные торговые договора, — объяснил эксперт. Это касается не только Ирана, с Северной Кореей та же самая история, но не получается ни с теми, ни с другими. Не зря же Трамп оставил свой личный мобильный телефон в посольстве Швейцарии в Тегеране! На всякий случай — вдруг аятолла решит позвонить лично ему».

Однако остается вопрос о том, что собираются США и Израиль предложить России в качестве платы за «иранскую сделку» - если Болтон действительно намеревается приходить к каким-либо соглашениям.

«Что они могут предложить России? Сирия — это не тот козырь, с которого они будут ходить, с которым они могут решить играть, потому что на территории Сирии ситуация специалистам давно понятна — как ты не сопротивляйся, но все равно через месяц, через два, через три, через год — но все равно Сирия будет вычищена и обратно никто не пойдет, она будет зачищена полностью. Там нечего предлагать. Там на любое предложение ответ может быть только один: а зачем нам ваши уступки? Если предложения будут, то они, скорее всего, будут касаться санкционных режимов. Скорее всего. Потому что ничего другого они предложить не могут, нечего им предложить», — подчеркнул Чупрыгин.

Таким образом, «фон» американского предложения будет вполне прозрачен — либо придумывайте способ решить нашу проблему и убрать иранские силы из Сирии, либо вы окажетесь в стане «друзей Ирана — пособников международного терроризма» (к которому Вашингтон причислил и Корпус Стражей Исламской революции).

«Израильтяне вообще ничего не могут предложить, потому что у них ничего для нас нет. А вот американские санкции и вводились на волне недовольства различными действиями России как раз для того, чтобы сформировать инструмент, который может выступить предложением на любых переговорах с Россией. Возможно, сейчас это время и подошло», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.