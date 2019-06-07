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Украина

Самолет совершил аварийную посадку на воду под Киевом

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Самолет совершил аварийную посадку на воду под Киевом

Киев, 7 июня. Самолет Ан-2, на борту которого было три человека, совершил аварийную посадку на воду в Киевской области.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 15.16 командир воздушного судна связался с диспетчером аэродрома «Чайка» и сообщил о необходимости приводнения по техническим причинам.  Ан-2 сел на поверхность озера, которое расположено возле села Чайка. Спасатели вытащили из воды всех, кто находился в самолете. Сведений о пострадавших не поступало, сообщает украинское издание «Страна.ua». Что стало причиной неполадок — неизвестно.

Ан-2 является советским многоцелевым самолетом, который выпускается с 1947 года. Во времена Советского Союза этот биплан производился в СССР и Польше. Сегодня эти самолеты выпускает Китай. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как единственное в мире воздушное судно, которое производится уже более 70 лет.

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Автор: Антон Соколов
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