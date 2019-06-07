Путин с ПМЭФ передал Симоньян наилучшие пожелания

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пожеланием главному редактору МИА «Россия сегодня» Марграрите Симоньян всего самого доброго.

«Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте самые наилучшие пожелания», — сказал российский лидер, когда модератор дискуссии на ПМЭФ объявила о завершении мероприятия.

Российская журналистка, которая находится на 18-й неделе беременности, не смогла посетить ПМЭФ из-за угрозы выкидыша. Накануне Симоньян госпитализировали, в пятницу ее уже выписали из больницы.

Главред МИА «Россия сегодня», которая ждет третьего ребенка, поблагодарила врачей и попросила прощения у тех, с кем должна была встретиться 7 июня в Северной столице.

Ранее Симоньян, у которой подрастают дочь и сын, рассказала о реакции детей на ее беременность. По ее словам, дети шутливо ответили ей на вопрос, кого бы они хотели видеть в качестве нового родственника.

Супруг Симоньян, известный режиссер Тигран Кеосаян в беседе с Федеральным агентством новостей признался, что пока не знает пол ребенка. При этом он отметил, что пополнится их семья девочкой или мальчиком, не имеет значения, поскольку нужно радоваться тому, кого бог послал. Он также в беседе с журналистами сообщил, что вопросы о поле ребенка напомнили ему старый анекдот.