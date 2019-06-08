Россия и Китай отметили 70-летие дружбы. Мир за неделю. ФАН-ТВ

ПМЭФ-19 в Санкт-Петербурге Место встречи изменить нельзя. Северная столица в 23-й раз принимает Петербургский международный экономический форум. Здесь заключаются многомиллиардные контракты, обсуждаются мировые тренды и принимаются поистине судьбоносные решения планетарного масштаба. Ведущая экономическая площадка, словно, магнит, для политических элит и деловых кругов со всех уголков земного шара. В этом году в российскую «бизнес-Мекку» устремилось рекордное число гостей — более 20 тысяч из 140 стран! Уже второй год подряд самая крупная делегация — как это ни парадоксально, американская (даже несмотря на отказ от участия официальных властей). На престижный форум прибыли генсек ООН Антониу Гуттериш и президенты европейских стран. Ни о какой мировой изоляции и антироссийских санкциях и речи нет. Первым делом — бизнес. В этом мультикультурном экономическом Вавилоне на сей раз несколько доминирует китайский язык. Указатели, навигация — с переводом для более тысячи делегатов из Поднебесной. Не удивительно, ведь одним из хэдлайнеров международного форума стал председатель КНР Си Цзиньпин. Петербург китайский лидер посетил в рамках своего государственного визита в Россию.

Россия и Китай: 70-летие дружбы Старый друг лучше новых двух. Москва и Пекин отметили 70-летие установления дипломатических отношений. В России товарища Си Цзиньпина встречали, как самого дорогого гостя. В программе официального визита был даже Большой театр. Председатель Китайской народной республики обсудил с российским президентом планы по приумножению этой крепкой многолетней дружбы. Полным ходом идет реализация двусторонних проектов, грандиозных, как Великая Китайская стена. Чего только стоит один трубопровод «Сила Сибири» для транспортировки в Поднебесную природного газа. В Тульской области открывается китайский автомобильный завод Грейт Вол по производству внедорожников. А в Приморском крае планируется создание совместного агрохолдинга. И все это на фоне впечатляющей статистики: прошлогодний товарооборот между двумя супердержавами вырос до 108 млрд долларов, почти 4 миллиона туристов открыли для себя кто китайскую, кто русскую экзотику. «Что касается двусторонних отношений, то ваш визит, как известно, приурочен к 70-летию установления между нашими странами дипломатических отношений. Советский Союз признал КНР сразу же на следующий день после ее создания и провозглашения. За этот период произошло много событий, но в последние годы, в том числе, и благодаря вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня», — подчеркнул Владимир Путин, президент России. В России гостей встречают хлебом и солью, а, вот Китай согласно тысячелетней традиции дарит, пусть даже на время, своим верным друзьям бамбуковых медведей. Си Цзиньпин и Владимир Путин побывали на церемонии передачи Московскому зоопарку двух национальных символов Поднебесной. Панда Жуи и его подруга Диндин из провинции Сычуань поселятся в российской столице на 15 лет. А к ним на Родину тем временем уже вернулась сладкая медвежья парочка из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии. Недавно Пекин отозвал своих черно-белых «послов мира» из США в знак протеста против торговой войны. Вот такая «пандовая дипломатия».

Трамп в Лондоне Небо Лондона. Парящий Дональд Трамп в подгузнике. Нет, это не сюрреализм от Марка Шагала. Вот уже второй год подряд американского президента в британской столице встречают, как в фильме «День сурка». Гротескные надувные фигуры, изображающие главу Белого дома, демонстрации протеста с лозунгами в духе «Тrump, go home!»… Вновь встречи с «потрясающей женщиной», как назвал мистер президент английскую королеву Елизавету II, и с теперь уже экс-премьер-министром Терезой Мэй, которую Трамп окрестил «школьной училкой». Опять конфузы из области этикета и протокола. Дежавю! И, разумеется, старые песни о главном — о союзе нерушимом англосаксов. На фоне болезненного развода Лондона с Евросоюзом предприимчивый Трамп настойчиво предлагает, по его словам, «феноменальную» торговую сделку туманному Альбиону. При этом конкретные сроки ее подписания никто не озвучил. И, хотя многострадальный процесс по Brexit еще не завершился, власти США уже нарекли его торжеством демократии. На переговорах лидеры двух стран попытались объять необъятное: иранскую ядерную сделку, мирный процесс на Ближнем Востоке, торговую войну с Китаем. Подозрительный Вашингтон усмотрел шпионский след в технологиях китайской IT-компании Huawei и устраивает Лондону сцену ревности: чтоб ни о каких 5G с Пекином даже не помышлял! Терезу Мэй Белый дом, понятно, со счетов уже списал. Теперь в фаворитах у Дональда Трампа бывший глава британского МИД Борис Джонсон. Наиболее вероятный претендент из 13 кандидатов на пост лидера тори и внешне до боли напоминает президента Штатов: и прическа «взрыв на Нью-Йоркской фондовой бирже» у политиков идентичная, и отношение к России, мягко говоря, нестабильное, «от любви до ненависти». Однако «двойник» от предложения Трампа встретиться деликатно отказался. А вдруг ему и впрямь светит премьерское кресло? От упреков в помощи длинной руки Вашингтона вовек не отмоешься. Так что, 45-й президент США отправился домой, подальше от королевства, с горьким чувством: «Лондой, гудбай! Я здесь чужой!»

Ситуация в Донбассе Киев готов начать переговоры с Кремлем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Брюсселе украинский лидер также отметил, что его страна намерена выполнять минские соглашения, чтобы урегулировать затяжной конфликт в Донбассе. Но прежде всего, Украина должна «защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». В Госдуме поприветствовали желание украинских властей начать диалог с нашей страной после затянувшейся эры русофобии. Обрадовались, как оказалось, рано. Противоречивый Зеленский поспешил прокомментировать свое же прежнее заявление. На странице в Facebook президент написал, что на Юго-Востоке страны огонь не прекращается, а «обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске». По словам главы государства, 4 июня в Донбассе от обстрелов погибли трое военных. Но причем в этой ситуации Россия? Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич еще раз напомнил, что ситуация в регионе — это гражданский, внутриукраинский конфликт. И наша страна не имеет к нему никакого отношения. «Судя по всему, все разговоры о приверженности Минским соглашениям, о намерении вести переговоры по мирному урегулированию абсолютно ничего не значат. А его обращение к России — это просто еще один повод, чтобы сорвать переговоры», — считает Франц Клинцевич, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский своей первоочередной задачей называл достижение мира в Донбассе. И во многом это принесло ему столь оглушительную народную поддержку. Мечта о президентском кресле стала явью, но власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР опять фиксируют усиление обстрелов именно со стороны ВСУ. Дома мирных жителей по-прежнему остаются главной мишенью украинских силовиков. Тем временем, намеченная встреча контактной группы по Донбассу уже состоялась. Главный вопрос «прекращение огня на этой территории» обсудили. Но, как и когда Украина перейдет от слов к делу — пока неясно. «Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового, все написано на бумаге», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. На бумаге все, действительно, предельно просто. Минские соглашения предполагают отвод тяжелых вооружений и полное прекращение огня в Донбассе, но пока этого достичь, увы, не удается.