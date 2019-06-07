Адвокат звезд оценил перспективы иска жены Алибасова к производителю «Крота»

Москва, 7 июня. Иск Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Бари Албасова, лежащего в реанимации после употребления средства для прочистки труб «Крот», к производителю данного вещества имеет перспективы и может быть выигран. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил адвокат звезд, основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

«Я считаю, что хоть это дело будет непростое, но перспективы у него есть», — оценил он.

По словам собеседника ФАН, он сегодня разговаривал с одним из близких Алибасова.

«Он мне рассказал, что, действительно, вызывает массу вопросов как сама упаковка этого «Крота», так и непосредственно эта жидкость, — сообщил Жорин. — Упаковка эта, по-моему, оранжевого цвета, действительно очень похожа на сок, особенно если у человека не очень хорошее зрение и плохая освещенность в помещении. И что касается запаха, то эта жидкость – без какого-то резкого запаха! По крайней мере, насколько мне рассказали».

Жорин отметил, что иск будет иметь перспективы, если информация подтвердится.

«Это непросто и, возможно, аналогичных прецедентов не было, но с точки зрения закона выиграть такое дело вполне реально», — подытожил адвокат звезд.

Напомним, Алибасов оказался на грани жизни и смерти в институте имени Склифосовского после того, как выпил жидкость для прочистки труб «Крот. Чистые трубы», выпущенную ООО «АМС Медиа» под брендом «Золушка». У пострадавшего медики диагностировали ожоги дыхательных путей, пищевода четвертой степени и желудка второй степени.