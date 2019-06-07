Донбасс сегодня: солдаты ВСУ саботируют приказы, Донецк вычислил шпиона СБУ, Киев подставляет США

Донбасс, 7 июня. Оперативная обстановка в районе проведения ООС обостряется — разрушены дома, ранен мирный житель. В ДНР за шпионаж вынесли приговор преподавателю. Вашингтон отказывается поставлять тепловизоры Украине. 25-я бригада ВСУ находится в преддверии бунта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Режим прекращения огня в Донбассе нарушен украинскими войсками 21 раз за минувшие сутки, информируют представительства Донецкой и Луганской народных республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По сообщению представителя Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, обстрелам со стороны ВСУ подверглись села Спартак, Луганское и поселок Сигнальное в пригородах Донецка, территория аэропорта, Доломитное, село Крутая Балка, а также города Горловка и Ясиноватая, село Коминтерново Новоазовского района и район Васильевской насосной станции. Многочисленные повреждения жилого сектора зафиксированы в Ясиноватой и Коминтерново.

В Ясиноватой ранения получил мирный житель 1986 года рождения. В районе населенного пункта Степановка беспилотники ОБСЕ подверглись подавлению сигнала средствами радиоэлектронной борьбы с целью сокрытия преступлений киевской власти. Утром 7 июня ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в пригороде Горловки, где в ходе ударов зафиксированы повреждения частных домов и обесточено 23 электроподстанции.

Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, режим тишины на линии соприкосновения сторон был нарушен ВСУ дважды в районе населенных пунктов Веселая гора и Голубовское. По территории ЛНР выпущено 12 гранат. В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что противник продолжает наращивать военные силы вблизи линии разграничения. Так, «ночью из населенного пункта Артемовск в сторону Попасной выдвинулась колонна военной техники ВСУ. В состав колонны входили САУ, РСЗО «Град», танки, БМП, бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами», рассказал офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

В Донецке осужден за шпионаж преподаватель лицея

С поясняющими заявлениями выступили пресс-службы министерства государственной безопасности и Генпрокуратуры ДНР. Следствием МГБ ДНР было установлено, что обвиняемый, работая преподавателем в лицее Комсомольска, передал сотруднику СБУ сведения о преподавателях, которые выезжают на территорию Украины, после чего разместил эти же данные на сайте «Миротворец». То же самое фигурант планировал сделать и с учащимися лицея, однако был задержан сотрудниками МГБ при попытке пересечь государственную границу ДНР. Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила шпиона к 10,5 годам лишения свободы.

Потери военных ВСУ во время огневой подготовки

Представители УНМ ЛНР и ДНР не один раз сообщали, что противник регулярно несет небоевые потери. Так, во время проведения занятий по огневой подготовке при неосторожном обращении с огнестрельным оружием пострадал военный 35-й бригады ВСУ, дислоцирующейся за линией соприкосновения с ДНР. Как рассказал пресс-офицер УНМ ДНР Даниил Безсонов, в штаб ООС доложили о происшествии как о перестрелке между подразделениями «Правого сектора»1 (группировка запрещена в РФ. — Прим. ФАН), что подтверждает «вынужденную» ложь командиров бригад ВСУ вышестоящему руководству с целью уйти от ответственности за здоровье и жизнь подчиненных военнослужащих.

Факты коррупции в бригадах и батальонах ВСУ

В конце мая представитель Генерального штаба ВСУ доложил руководству министерства обороны Украины о фактах хищения предоставленного США военного имущества. В ходе проверки были выявлены как недостача тепловизоров и приборов ночного видения, так и подмена американских приборов на китайские.

Как утверждает представитель УНМ ДНР Даниил Безсонов, по имеющейся оперативной информации, американские партнеры Украины недовольны коррупцией и фактами массовой утраты дорогостоящего военного имущества, из-за чего поставка приборов ночного видения приостановлена, а в отношении командиров отдельных батальонов и бригад ВСУ проводится расследование СБУ и следственным комитетом Украины.

Разборки комиссии управления в 25-й бригаде ВСУ

Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение ВСУ в районе линии соприкосновения Украины с ЛНР. А теперь специально созданная комиссия управления 25-й отдельной воздушно-десантной бригады выясняет причины недовольства военнослужащих политикой, проводимой президентом Зеленским. Об этом сообщает пресс-офицер УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Одной из основных задач, поставленных комиссией, является разработка комплекса мер по предотвращению роста недовольства среди личного состава.

Военные 25-й бригады отказываются минировать мосты

Военнослужащие 25-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы своего командования о минировании мостов рядом с границей РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР. О вопиющих приказах руководства на горячую линию ГП сообщил один из военнослужащих бригады.

Заявитель рассказал, что автомобильный мост в районе Красной Таловки ранее уже был заминирован, но руководство отдало приказ заменить взрывчатку на свежую в связи с подтоплением водами. Учитывая, что через указанный мост постоянно переходят мирные граждане, которые могут стать жертвами взрыва, солдаты отказываются проводить очередное минирование. Примечательно, что подобного рода приказы отдаются не в письменном виде, а вслух.

1 Организация запрещена на территории РФ.