Прилепин призвал Симоньян не ходить на «Эхо Москвы» после нападения Соболь

Москва, 7 июня. Известный российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин осудил инцидент со сторонницей скандально известного блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, скандальный юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь подкараулила беременную Маргариту Симоньян у входа на радиостанцию «Эхо Москвы» и активно начала задавать не относящиеся к теме эфира вопросы. Стоит отметить, ведущая Мария Майерс и главред RT договорились обсудить судьбу основателя международной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

После инцидента главреда RT госпитализировали. Позже она сообщила об угрозе прерывания беременности. В пятницу Симоньян выписали из больницы. Журналистка поблагодарила врачей и попросила прощения у тех, с кем должна была встретиться 7 июня в Петербурге.

«Из этих вот больших и малых, следующих непрестанной чередой примеров, я давно уже сделал для себя небольшой и очевидный вывод. Никаких моральных норм для нас — у них нет», — написал Прилепин.

Он подчеркнул, что Симоньян «очень спокойный и очень корректный человек».

«Но в силу того, что все мы априори — враги, моральные вопросы снимаются. Беременные, инвалиды, слабые, нищие — да по фигу. Закон — для своих. Этих (нас) можно давить, унижать, топтать; и еще подхихикивать при этом. Но едва задевают их, тут сразу же звучит на жутком надрыве, со слезой: «Боже мой, Боже мой, как стыдно», — заметил писатель.

Прилепин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления и посоветовал ей никогда больше не ходить на радиостанцию «Эхо Москвы».