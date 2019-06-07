Главные новости 7 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 7 июня.

Известный журналист Владимир Соловьев назвал действия Соболь по отношению к Симоньян «низостью и подлостью». Соловьев прокомментировал нападение скандалистки Соболь на Симоньян.

Мощный взрыв прогремел в центре города Линчепинг, есть пострадавшие, сообщают шведские СМИ. Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге, есть пострадавшие.

В планах Владимира Путина пока нет контактов с Владимиром Зеленским, заявил Дмитрий Песков. Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским.

The National Interest назвал «неприятным сюрпризом» для ВМС США российский бомбардировщик Ту-22М3М. Эксперт объяснил, как Шойгу ошеломил американцев модернизированным Ту-22М3М.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал инцидент с участием Маргариты Симоньян и Любови Соболь. Захарова назвала Соболь животным.

Пользователи Telegram не скрывают своего возмущения от поступка правой руки Алексея Навального Любови Соболь. Поступок Соболь в отношении беременной Симоньян в Сети назвали «скотской подлостью».

Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян. Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян.

Врачи-токсикологи считают, что выпивший средство для чистки труб Бари Алибасов имеет неплохие шансы на выживание. Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для США. Военный эксперт рассказал, как бомбардировщик Ту-22М3М станет «неприятным сюрпризом» для США.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) объявила о начале новой крупномасштабной атаки на север провинции Хама. Боевики в Сирии предприняли попытку крупномасштабной атаки на севере Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.