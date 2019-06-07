Путин обещал позаботиться, чтобы инвесторы не попадали в СИЗО без причины

Санкт-Петербург, 7 июня. Российские власти приложат все силы, чтобы судебные процессы по экономическим статьям были более гуманными, а инвесторы не попадали в СИЗО без причины. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Вопрос о гуманизации таких процедур — мы будем по этому пути двигаться. Если есть возможность человека не прятать за решетку при необходимости расследовать то или иное событие, то, конечно, нужно к этому стремиться», — отметил он.

Путин пояснил, что некоторые находящиеся под следствием инвесторы сегодня получают меру пресечения в виде домашнего ареста, в то время как другие оказываются в СИЗО. Такую ситуацию президент объяснил тем, что иногда на скамье подсудимых оказываются иностранные бизнесмены, у которых нет никакой недвижимости в Москве. В связи с этим применить к ним домашний арест попросту не представляется возможным.

«Но мы подумаем над этим», — обещал Путин.

Ранее глава государства заявил, что рассчитывает на максимально прозрачное следствие по делу американского предпринимателя Майкла Калви, который подозревается в хищении 2,5 млрд рублей. Путин подчеркнул, что власти внимательным образом будут следить за следствием по делу Калви.