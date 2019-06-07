Сирия новости 7 июня 19.30: САА оттесняет «Тахрир аш-Шам» в Хаме, неизвестные застрелили курдского бойца в Хасаке

Сирия, 7 июня. САА оттесняет «Тахрир аш-Шам» с занятых в ходе контрнаступления позиций в Хаме. Неизвестная группировка застрелили курдского бойца SDF в Хасаке. ВКС РФ продолжает серию боевых вылетов в Идлибе, нанося удары по укреплениям джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на юге Идлиба к расположениям джихадистов.

ВВС Сирии: поддерживают с воздуха САА, нанося удары с воздуха по расположениям террористов Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивает атаки джихадистов на северо-западном фронте Хамы.

«Исламское государство1: подозревается в организации нападения на КПП курдов в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается с САА ударами на северо-западе Хамы, отступая с позиций.

Курды: потеряли одно бойца во время вооруженного нападения неизвестной группировки на КПП в Хасаке, провели еще один рейд в Ракке.

Провинция Идлиб

Как сообщает Twitter-канал Idlib Plus, ВКС РФ продолжили серию боевых вылетов на юге провинции. Днем российские самолеты нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам радикалов вблизи деревни Бабулин на юге провинции Идлиб. Информация о потерях среди радикалов в живой силе или боевой технике пока что уточняется.

Провинция Ракка

Курды продолжают прочесывать свои территории с целью задержания сирийцев по подозрении в пособничестве ИГИЛ1 и с целью насильной вербовки в свои ряды. Стало известно, что Саедун Мезель аль-Каннас житель деревни Аль-Кантари на севере провинции был арестован курдским отрядом «Демократических сил Сирии» (SDF) во время рейда и транспортирован для допроса в неизвестное место. Сириец был задержан по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства», как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Провинция Хама

ВВС Сирии совместно Воздушно-космическими силами РФ атакуют позиции джихадистов в районах населенных пунктов Аль-Арбаин, Хасрая, Абу-Руейда, Аль-Джабин на севере провинции, как сообщает портал Masar Press Net. Бои в окрестностях Тель-Малаха и Кафр-Яхуда продолжаются, боевики не хотят уступать правительственным силам позиции, с которых их выбили утром. Сейчас сирийская армия атакует позиции боевиков в городе Джибин, который был первым населенным пунктом, занятым в ходе контрнаступления джихадистов прошлой ночью, как сообщает портал Al Masdar News. Несмотря на успешное контрнаступление, правительственные силы понесла большие потери. По словам военного источника портала, число погибших в результате нападения джихадистов превысило 30 человек. Оппозиционные же источники заявляют, что за сегодня САА якобы лишилась 83 военнослужащих.

Провинция Хасака

Один боец SDF скончался в результате нападения неизвестных на дороге Аль-Харафи на юге провинции, как передает канал Masar Press Net. Не смотря на все меры, принятый курдами по усилению мер безопасности на своей территории, только за сегодня это уже второе нападение. Утром группа неизвестных боевиков расстреляла одного курдского ополченца на КПП в Дейр-эз-Зоре. Ни одно из бандформирований не взяло на себя ответственность за организацию налета, но предполагается, что к нему причастны боевики «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)