Путин надеется на встречу Трампа и Ким Чен Ына по ядерной программе

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия надеется, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын смогут наладить диалог и провести встречу по корейской ядерной программе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии бизнес-форума ПМЭФ-2019, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе выступления российский лидер подчеркнул, что Москва обеспокоена распространением ядерного оружия в мире. Он добавил, что обсуждал эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином, однако ответа на вопрос безопасности политики не нашли.

«Его нет ни у кого. Помпео (Майк, госсекретарь США. — Прим. ФАН) приезжал, и мы тоже об этом говорили. И мы, и Китай заинтересованы в денуклеаризации. Мы хотим этого», — подчеркнул глава РФ.

Президент обратил внимание на то, что распространение ядерного оружия создает дополнительные риски и угрозы. По его словам, Россия в данном вопросе пока движется по той карте, что была сформирована Москвой и Пекином.

«Мы довольны тем, как развивается процесс», — добавил Путин.

Он выразил надежду на то, что Вашингтон и Пхеньян смогут наладить контакт между своими лидерами и продвинуть процесс дальше. Глава РФ считает, что основная роль в решении проблемы ядерной программы КНДР должна быть отведена именно этим двум странам.

«Мы постараемся этому способствовать», — заверил президент.

Российский лидер также призвал искать компромиссы для мирового развития. По его словам, опираясь на них, нужно добиваться общих решений, вырабатывать единые правила и придерживаться норм международного права.

Напомним, летом 2018 года лидеры США и КНДР провели переговоры, в ходе которых обсуждали ситуацию на Корейском полуострове. По итогам встречи 12 июня главы стран подписали документ, который обязывал Вашингтон предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на прекращение северокорейской ядерной программы. Глава Северной Кореи назвал встречу с американским коллегой «новым стартом» в отношениях двух государств и выразил надежду «на большие перемены» в будущем.

В конце февраля текущего года состоялся второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции. Причиной разногласий на переговорах стали санкции против Северной Кореи. По словам Трампа, Пхеньян требовал полного снятия ограничительных мер, в то время как МИД КНДР утверждал, что Северная Корея просила о частичной отмене санкций.