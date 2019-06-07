Huawei запретили предустанавливать на смартфоны Instagram и WhatsApp

Вашингтон, 7 июня. Американская компания Facebook запретила китайскому производителю смартфонов Huawei предустанавливать собственные приложения. Речь идет о мессенджере WhatsApp, а также о социальных сетях Facebook и Instagram.

Как сообщает «Газета.ру», запрет касается только новых, пока еще не выпущенных телефонов. Отметим, что данное ограничение вовсе не означает, что клиенты Huawei останутся без доступа к приложениям Facebook. Желающие пользоваться данными программами могут в любой момент скачать их из Google Play или App Store и установить самостоятельно.

Напомним, что в мае власти США ввели санкции против китайской компании Huawei. По мнению Пентагона, производитель смартфонов «обладает тесными связями с правительством Китая», поэтому его деятельность «противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США».

Санкции запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei. Китайская фирма уже подала иск в американский суд с требованием признать введенные против нее ограничения антиконституционными.