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Путин допустил корректировки в формуле цены на российский газ

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Путин допустил корректировки в формуле цены на российский газ

Санкт-Петербург, 7 июня. Формула цены на российский газ может корректироваться, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, это вопрос хозяйствующих субъектов.

Российский лидер прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева, который затронул проблему ценообразования в газовой отрасли. По словам Путина, Радев заявил, что «есть долгосрочная фиксированная цена — и более гибкая».

«Я позволю себе сделать маленькое замечание: цена долгосрочная, но не фиксированная», — сказал Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин, объясняя систему ценообразования, отметил, что цена привязана «к целой корзине энергетических продуктов, прежде всего, к нефти сырой». Глава государства подчеркнул, что в зависимости от колебаний цены на нефть, колеблется цена и на газ. По его мнению, цена абсолютно справедливая и рыночная.

В то же время российский президент допустил, что цены могут измениться. По его словам, Москва готова к обсуждению этого вопроса.

«Мы готовы к обсуждению - пожалуйста. Но это делать, конечно, следует на уровне хозяйствующих субъектов», — добавил Путин.

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Автор: Данила Копп
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