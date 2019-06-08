В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

Участие в ПМЭФ-2019 приняли более 20 тысяч человек На этой неделе Северная столица приняла Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В городе на Неве собрались более 20 тыс. инвесторов, политиков и, конечно, журналистов, прилетевших со всех уголков планеты. Среди главных гостей «Экспофорума» — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, видные министры и предприниматели из разных стран. Состоялись встречи и дискуссии по вопросам бизнеса, энергетики, культуры и всевозможных аспектов международных отношений. Стороны подписали ряд соглашений: среди них договор «РусГидро» и PowerChina о строительстве гидроаккумулирующих электростанций; «Ростелекома» и «Россетей» — о развитии цифровой инфраструктуры, а РЖД и Санкт-Петербург — о развитии транспортной инфраструктуры. Десятки документов в различных сферах подписали и регионы. Форум в Северной столице еще раз доказывает, что Россия, несмотря на внешние санкции, остается очень привлекательной для инвесторов.

Власти предложили список мест для храма Св. Екатерины Мэрия Екатеринбурга представила новый список мест для строительства храма Св. Екатерины. По итогам 11 с лишним тысяч обращений горожан, власти опубликовали 13 самых популярных вариантов, набравших свыше 100 голосов. Всего же в списке представлено три группы, разделенных по рейтингу, в них вошли более 60 адресов. Напомним, что протесты в Екатеринбурге начались в мае из-за строительства собора на месте городского сквера. Недовольные жители собрались на массовые митинги, а наиболее агрессивные пытались устроить погром и были задержаны. Власти города намерены продолжать диалог, если активисты не станут прибегать к радикальным мерам.

В Еврейском музее открылся памятник узникам концлагерей Памятник узникам концлагерей и еврейских гетто появился в Еврейском музее Москвы. Две черные плиты и руки, раздвигающие их — символ мужества и стойкости духа. Монумент за авторством архитектора Олега Фандеева рассказывает об истории тысячи человек, под страхом смерти бежавших из плена. Первый камень памятника заложили еще 29 января прошлого года в Международный день памяти жертв Холокоста. В церемонии открытия монумента поучаствовал и президент России Владимир Путин. Он отметил, что нужно хранить и передавать поколениям всю правду о войне, о том, как безоружные и фактически обреченные узники находили силы оставаться людьми и отстаивать свое достоинство.

По делу об убийстве Белянкина арестованы трое Красногорский суд арестовал трех подозреваемых по делу об убийстве бойца ГРУ Никиты Белянкина. Они останутся под стражей как минимум до 2 августа, одному из фигурантов уже предъявлено обвинение в убийстве, впрочем, вину он не признал. По версии следствия, 24-летний Белянкин погиб в ночь на 2 июня, когда стал очевидцем драки у кафе «Бир хаус» в Красногорске. Военнослужащий вмешался в конфликт, сделал несколько предупредительных выстрелов из «травмата», но получил удар ножом в сердце и скончался на месте. Мужчину похоронили с воинскими почестями в Москве. Расследование его убийства продолжается.

Бари Алибасову исполнилось 72 года 6 июня исполнилось 72 года известному музыканту и продюсеру, основателю группы «На-На» Бари Алибасову. Но имениннику было не до праздника: накануне СМИ «похоронили» артиста, сообщив о его смерти, но преждевременно. Алибасов находится в тяжелом состоянии после несчастного случая: 4 июня продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб и был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Врачи пока не торопятся с прогнозами, артиста ввели в медикаментозный сон, известно, что ему необходима сложная операция.

Шеверда задержан по делу о рубке леса под Иркутском Вокруг лесов Иркутска вспыхнул на этот раз не природный пожар, а скандал, который обернулся уголовным делом о незаконной рубке. Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, чиновник, используя служебное положение, незаконно под видом санитарной вырубки продавал лес из государственного заповедника. Зеленый массив лишился 120 га, охотничьим ресурсам и природной среде нанесен ущерб на сумму более 700 млн рублей. К делу кроме министра привлечены еще несколько фигурантов, все они сотрудники отраслевых профильных ведомств.