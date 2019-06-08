Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
12:03 8 Июня 2019

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

258
0 Оставить комментарий

Похожие статьи

Оглавление
Комментарии

Участие в ПМЭФ-2019 приняли более 20 тысяч человек

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

На этой неделе Северная столица приняла Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В городе на Неве собрались более 20 тыс. инвесторов, политиков и, конечно, журналистов, прилетевших со всех уголков планеты. Среди главных гостей «Экспофорума» — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, видные министры и предприниматели из разных стран. Состоялись встречи и дискуссии по вопросам бизнеса, энергетики, культуры и всевозможных аспектов международных отношений. Стороны подписали ряд соглашений: среди них договор «РусГидро» и PowerChina о строительстве гидроаккумулирующих электростанций; «Ростелекома» и «Россетей» — о развитии цифровой инфраструктуры, а РЖД и Санкт-Петербург — о развитии транспортной инфраструктуры. Десятки документов в различных сферах подписали и регионы. Форум в Северной столице еще раз доказывает, что Россия, несмотря на внешние санкции, остается очень привлекательной для инвесторов.

Власти предложили список мест для храма Св. Екатерины

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

Мэрия Екатеринбурга представила новый список мест для строительства храма Св. Екатерины. По итогам 11 с лишним тысяч обращений горожан, власти опубликовали 13 самых популярных вариантов, набравших свыше 100 голосов. Всего же в списке представлено три группы, разделенных по рейтингу, в них вошли более 60 адресов. Напомним, что протесты в Екатеринбурге начались в мае из-за строительства собора на месте городского сквера. Недовольные жители собрались на массовые митинги, а наиболее агрессивные пытались устроить погром и были задержаны. Власти города намерены продолжать диалог, если активисты не станут прибегать к радикальным мерам.

В Еврейском музее открылся памятник узникам концлагерей

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

Памятник узникам концлагерей и еврейских гетто появился в Еврейском музее Москвы. Две черные плиты и руки, раздвигающие их — символ мужества и стойкости духа. Монумент за авторством архитектора Олега Фандеева рассказывает об истории тысячи человек, под страхом смерти бежавших из плена. Первый камень памятника заложили еще 29 января прошлого года в Международный день памяти жертв Холокоста. В церемонии открытия монумента поучаствовал и президент России Владимир Путин. Он отметил, что нужно хранить и передавать поколениям всю правду о войне, о том, как безоружные и фактически обреченные узники находили силы оставаться людьми и отстаивать свое достоинство.

По делу об убийстве Белянкина арестованы трое

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

Красногорский суд арестовал трех подозреваемых по делу об убийстве бойца ГРУ Никиты Белянкина. Они останутся под стражей как минимум до 2 августа, одному из фигурантов уже предъявлено обвинение в убийстве, впрочем, вину он не признал. По версии следствия, 24-летний Белянкин погиб в ночь на 2 июня, когда стал очевидцем драки у кафе «Бир хаус» в Красногорске. Военнослужащий вмешался в конфликт, сделал несколько предупредительных выстрелов из «травмата», но получил удар ножом в сердце и скончался на месте. Мужчину похоронили с воинскими почестями в Москве. Расследование его убийства продолжается.

Бари Алибасову исполнилось 72 года

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

6 июня исполнилось 72 года известному музыканту и продюсеру, основателю группы «На-На» Бари Алибасову. Но имениннику было не до праздника: накануне СМИ «похоронили» артиста, сообщив о его смерти, но преждевременно. Алибасов находится в тяжелом состоянии после несчастного случая: 4 июня продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб и был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Врачи пока не торопятся с прогнозами, артиста ввели в медикаментозный сон, известно, что ему необходима сложная операция.

Шеверда задержан по делу о рубке леса под Иркутском

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

Вокруг лесов Иркутска вспыхнул на этот раз не природный пожар, а скандал, который обернулся уголовным делом о незаконной рубке. Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, чиновник, используя служебное положение, незаконно под видом санитарной вырубки продавал лес из государственного заповедника. Зеленый массив лишился 120 га, охотничьим ресурсам и природной среде нанесен ущерб на сумму более 700 млн рублей. К делу кроме министра привлечены еще несколько фигурантов, все они сотрудники отраслевых профильных ведомств.

Узники «китовой тюрьмы» окажутся на свободе

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум (ПМЭФ-2019). Россия за неделю. ФАН-ТВ

А вот другие заключенные скоро окажутся на свободе. И речь об узниках уже знаменитой «китовой тюрьмы» Как сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, уже в конце лета касаток и белух в Приморье выпустят на волю. Вероятнее всего, в районе Шантарских остров или бухты Средней. Предполагается, что в июле-августе морским обитателям будет проще адаптироваться к дикой среде. Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно в прошлом году. В ней находится около сотни морских млекопитающих, условия их содержания признаны экологами неприемлемыми. Доказано, что животных выловили с многочисленными нарушениями. Против виновников возбуждены административные и уголовные дела.