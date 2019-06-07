Мильская предложила усилить контроль за расходами на помощь детям в Десятилетие детства

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим детям Елена Мильская провела на территории ПМЭФ сессию, посвященную союзу государства и частного партнерства в сфере благотворительности. Во время дискуссии своим мнением поделились руководители крупных компаний, представители фондов, государственные руководители. Елена Мильская прокомментировала итоги беседы в разговоре с ФАН и рассказала о ближайших планах действий в рамках Десятилетия детства в России.

- Елена Игоревна, как Вам видится, государство уже серьезно относится к благотворительным фондам, откликается на их запросы?

- Могу сказать на примере нашего Национального центра: мы получаем большую поддержку в Совете Федерации, большое спасибо Валентине Ивановне Матвиенко. Все предложения, которые мы высказываем, она слышит. Назревает если не государственный заказ, то ощутимый приток государственной помощи и административного ресурса для того, чтобы все проекты заработали в масштабе всей страны.

Скажем, у нас отделения центра работают в 24 регионах, мы бы охватили и всю остальную Россию, и развивали проекты по оказанию помощи детям в более широком масштабе, но на это нужны средства, которых нам не хватает. Или другой пример: мы говорили на сессии о совместном проекте Национального центра, Чеченской республики и Российского университета спецназа по обучению волонтёров поиску пропавших детей – почему бы государству не включиться в него?

Мы ждем от государства грамотного подхода к расходованию средств на оказание помощи семьям с детьми. Большинство фондов, которые участвовали сегодня в дискуссии, реализуют проекты в разных регионах страны, и они готовы поделиться с органами исполнительной власти своим опытом, проектами, рассказать как более легко и эффективно можно решать те или иные проблемы.

Как правильно было отмечено в ходе беседы, надо, чтобы более чуткие люди занимались благотворительностью или вели социальные проекты. Надо подходить тонко, чтобы не навредить. У нас есть установка «выделяют деньги – надо расходовать». А если нужны не только деньги? Может, нужно обучение, психологическая поддержка? Мы можем показать государству проблему, с которой уже не справляемся как отдельно взятая организация, а оно должно уделить ей внимание.

Сейчас одна из самых актуальных задач – развитие системы по реабилитации детей-инвалидов. К нам поступает гигантское количество обращений от родителей с просьбой оказать помощь в реабилитации детей. Надо строить по стране реабилитационные центры или взять регионы, где можно переориентировать на реабилитацию существующие медицинские центры. Мы готовы предоставить четкий план, рассказать, как это работает. Можем даже на первых порах привлечь бизнес и помочь с первыми инвестициями, но дальше должен быть сделан ход государства. Это глобальная задача, масштабов Минздрава. По данным Министерства здравоохранения России в стране 144 тысячи больных детей-инвалидов только с болезнями нервной системы, из которых почти у 75 тысяч детей церебральный паралич. Неужели мы, с таким потенциалом нашей страны, не можем помочь?

Я надеюсь, в рамках Десятилетия детства мы получим результат и найдем решение этого вопроса.

- Мы с Вами говорим на площадке ПМЭФ, в этой сессии участвовали бизнесмены. Скажите, возможно только силами бизнеса перекрыть потребности в благотворительности в России?

Нет, силами бизнеса это сделать невозможно. Иногда при внедрении в систему благотворитель утыкается в препятствия. Мы можем озвучить проблему, а государство должно найти оптимальное решение. Например, на сессии затронули вопрос помощи детям в семьях. Опять прозвучало, что мамы боятся обращаться за помощью – опасаются, что придут органы опеки и заберут детей. Почему до сих пор есть эта проблема? Надо уже обратить внимание на вопрос изменения законодательства в этой сфере. В целом должен быть контроль за исполнением плана мероприятий в ходе Десятилетия детства, за оказанием конкретной помощи – потому что деньги выделяются колоссальные.