Путин заявил, что Россия не отказывается от контактов с Зеленским

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия не отказывается от контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я разве отказывался встретиться? Мне никто не предлагал», — пояснил он, выступая на полях ПМЭФ.

Кроме того, глава государства объяснил, почему он не поздравил Зеленского с инаугурацией, и почему до сих не провел с ним встречу.

«Он до сих пор продолжает определенную риторику – называет нас врагами, агрессорами», — напомнил Путин.

По словам президента РФ, сначала Зеленский должен определиться с тем, что он хочет.

«Мы не отказываемся от контактов, будем работать», — подчеркнул он.

По мнению российского лидера, Зеленский, судя по всему, хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал: «хороший актер». Зал засмеялся.

«Я говорю серьезно, а вы смеетесь, — продолжил Путин. — Одно дело кого-то играть, а другое дело — быть кем-то».

Однако для занятия государственными делами, по словам главы РФ, нужны другие качества, опыт и другие знания.

«Надо уметь найти проблемы, увидеть их, найти инструменты решения, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения», — перечислил Путин.

Помимо этого, по словам президента РФ, нужно поверить в этих людей, дать им свободно мыслить и выбирать решения.

«Важно также и уметь объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии решений и иметь мужество и характер брать ответственность за последствия решений», — добавил он.

Путин уточнил, что не имеет в виду, что у Зеленского нет этих качеств.

«Они вполне могут быть, — признал он. – Опыта может не хватать, но это как у нас в народе говорят – дело наживное, быстро приходит. А вот есть ли все другие качества? Вполне может быть, но я этого не знаю, он себя никак пока не проявил».

Президент России добавил, что пока видит в публичном поведении Зеленского много противоречий. В ходе предвыборной кампании он делал одни высказывания, а после — совсем другие.