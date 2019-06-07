Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Санкт-Петербург, 7 июня. Речи об объединении России и Белоруссии нет и быть не может, ответил президент РФ Владимир Путин на соответствующий вопрос на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава РФ объяснил, что так сложилось исторически, о чем единый народ — русские, белорусы и украинцы — не раз говорил.

«У нас нет планов по объединению, нет таких целей, у нас есть план строительства Союзного государства», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, каждый год 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух держав подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания дал старт процессу взаимной интеграции стран.

Москва и Минск впоследствии договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе он обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

Подчеркивал Лукашенко также и то, что главный принцип союзного проекта с Россией — равные условия для граждан. Президент Белоруссии сообщил, что на уровне правительств уже созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов.