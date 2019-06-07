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Россия

Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России

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Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Объединенной судостроительной корпорации» акций «Севастопольского морского завода», который прежде принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующий документ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о преобразовании ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности», — говорится в указе.

Напомним, что в 2015 году принадлежащий Порошенко морской завод был национализирован в пользу Севастополя. В настоящее время на предприятии проводятся работы по техническому перевооружению, сообщает портал «Утро.ру».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

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Автор: Антон Соколов
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