Девушки, мужчины и механизмы, которые удивили ФАН на ПМЭФ

Федеральное агентство новостей представляет фотообзор второго рабочего дня из павильонов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Красивые девушки

Девушки на гоночном болиде — это красиво и заманчиво. Именно ими заманивают инвесторов производители из российско-итальянской компании. Автомобиль специально привезли на форум: и себя показать, и гостей покатать, и бизнес наладить.

Полицейские на ПМЭФ тоже самые красивые, и ничего им не чуждо. Даже легкий перекус.

«Газпром нефть» — это не только газ и нефть, но и самые красивые девушки.

Это девушки «Ростелекома», обещают нам самую надежную связь.

Это девушки из корпорации Ростех. Они не дадут нам заболеть.

Милые русские красавицы представляют Ярославскую область.

Интересные мужчины

Один из трех лучших футболистов мира, чемпион мира и Европы французский футболист Кристиан Лали Карамбё и английский коллега Сол Кэмпбелл обсудили на ПМЭФ подготовку к проведению матчей чемпионата Европы по футболу — 2020. Тема сессии: «Футбол в интерьерах большого города».

Один из самых таинственных гостей форума — «иностранный агент». Не случайно он затаился на площадке RT.

Главному раввину России Берлу Лазару всегда есть о чем поговорить с Марком Курцером, профессором, бизнесменом, создателем сети клиник «Мать и дитя» и главным врачом «Центра планирования семьи и репродукции человека» в Москве.

Арабский шейх, представитель Саудовской Аравии, очень приветлив и богат. Как и его наряд.

Удивительные механизмы

Беспилотный автобус-вездеход «Снежный автобус» производится на интересном предприятии под названием «За гранью». Именно «за гранью» и возможности этого чуда: он предназначен для эксплуатации в любых условиях, способен ехать по снегу, льду, фирну (создавая низкое давление на поверхности), плыть по воде, преодолевать вертикальные преграды до 1,6 м и расщелины до 2 м. Снежный автобус целиком разработан в России с применением отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения.

Автомобиль российского проекта «Кортеж» Aurus Senat золотого цвета представлен на променаде «Экспофорума», где проходят мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стоит такая машина от 10 млн рублей.

Цифровая платформа для зарядки дронов — это страшно красиво. И страшно, и красиво.

Робот Пифагор для образовательных проектов. Предполагается, что дети сами его будут собирать. Это стартап, платформа онлайн с открытым доступом. Он непрерывно совершенствуется, причем благодаря гуманитарным российским программам нам не надо бояться, что роботы захватят мир.

Напомним, Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года — при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, мероприятие посещают политики и коммерсанты из более чем 140 стран.