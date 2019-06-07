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Украинский суд арестовал пять самолетов  Ан-124 «Руслан» российской компании

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Украинский суд арестовал пять самолетов  Ан-124 «Руслан» российской компании

Киев, 7 июня. Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр», сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы украинского государственного предприятия «Антонов».

Украинский суд удовлетворил ходатайство главного управления Национальной полиции Киева об аресте и запрете эксплуатации пяти самолетов авиакомпании «Волга-Днепр».

«Любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправку) воздушных судов», — приводят украинские СМИ текст постановления суда.

Украинский суд арестовал пять самолетов  Ан-124 «Руслан» российской компании

На Украине «Волгу-Днепр» обвинили в якобы нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия.

«Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления», — заявили в украинском суде.

Напомним, ранее «Антонов» обратилось в полицию Украины с заявлением из-за сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124–100 и выдачи дополнительного сертификата типа на смену типовой конструкции. На украинском предприятии заявили, что являются владельцами сертификата типа самолета. По мнению «Антонова», эксплуатация этих самолетов в обход компании якобы ставит под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов.

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Автор: Катерина Иванова
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