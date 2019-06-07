Путин посоветовал иностранным инвесторам читать Библию и не нарушать законы России

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин посоветовал иностранным инвесторам почитать библейские заповеди и не нарушать российские законы. С такими словами глава российского государства выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На площадке ПМЭФ-2019 президента России Владимира Путина спросили об инвестиционном климате в стране после ареста бизнесмена Майкла Кальви.

«Вы говорите на всех площадках, в том числе и здесь, что спецслужбы не должны вмешиваться в действия бизнеса, но Майкл Калви заключен под стражу. Это ввергло инвесторов в шок», — сказала Путину модератор беседы Софико Шеварднадзе и спросила, на что опираться иностранным инвесторам — на слова президента или реальные факты.

«Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство во всех своих действиях, — ответил президент. — Это касается власти, касается бизнеса. Все должны проявлять уважение к закону. Когда мы говорим что правоохранительные органы не должны вмешиваться в работу бизнеса, это так, но это значит, что все должны исполнять закон. Есть нарушение закона — хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые из партнеров Майкла утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разбираться правоохранительные органы. Я рассчитываю на то, что все будет сделано прозрачно и будут приняты справедливые решения».

Путин также посоветовал бизнесменам взять Библию и почитать заповеди.

«Там все написано — не убий, не укради, — сказал Путин. – Ему [Калви] инкриминируется хищение 2,5 млрд рублей, это должно быть доказано, либо с него должны быть сняты обвинения. Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом».

Путин уточнил, что Генпрокуратура и лично генпрокурор Юрий Чайка будут следить за ходом дела.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в феврале по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Впоследствии Басманный суд перевел инвестора под домашний арест.