Леонтьев позавидовал выносливости Путина

Москва, 7 июня. Российский поп-певец Валерий Леонтьев заявил, что завидует выносливости президента России Владимира Путина, который способен все время отдавать работе.

«Восхищаюсь его выносливостью. Перелеты, встречи, постоянно на ногах, да еще надо успевать думать, анализировать, на ходу принимать важнейшие решения. Это тебе не секс, шампанское и рок-н-ролл! Вот жалею, что тоже в свое время не занимался боевыми искусствами», — рассказал певец «Московскому комсомольцу».

Леонтьев признался, что с годами его работоспособность снизилась, и теперь он стал уставать после концертов. Только что певец закончил двухнедельный тур по Казахстану, а в скором времени ему предстоит три выступления в Израиле.

Напомним, что в сентябре прошлого года Леонтьев почувствовал недомогание, когда прилетел в Сочи, чтобы выступить на «Новой волне». Врачи выявили у него пневмонию, несколько раз певцу вызывали скорую. Из-за этого артист был вынужден отменить выступление на «Новой волне». Однако через некоторое время он объявил о своем возвращении на сцену. Комментируя свое решение, певец отметил, что «неприспособлен болеть».

Отметим, что сейчас Леонтьеву 70 лет. За свою карьеру звезда эстрады записал более 20 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. Певец является Заслуженным артистом Украинской ССР, Народным артистом России, а также обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Ордена Дружбы» и «Ордена Почета».