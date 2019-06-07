Зачем России предоставлять скидку на газ для Украины

Россия пытается активизировать переговоры по условиям транзита газа через украинскую территорию в 2020 году. Так ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о готовности сделать скидку 25% на газ для Украины.

«В данном случае важен даже не размер скидки. Думаю, «Газпрому» важно продемонстрировать, что Украина пытается торпедировать подписание нового соглашения на транзит газа в 2020 году», — считает Игорь Юшков.

Таким образом «Газпром» как бы сигнализирует украинской стороне: мы и так бы продавали вам газ дешевле, чем вы покупаете по реверсу из Европы.

«Кроме того, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» обязан покупать ежегодно у «Газпрома» четыре миллиарда кубометров газа по условию «бери-плати». Они эти условия не соблюдают. А «Газпром» хочет показать: смотрите, мы еще и скидку им делаем, а они ни в какую не хотят говорить об условиях транзита через Украину в 2020 году», — пояснил собеседник ФАН.

По его словам, контракт по транзиту газа через территорию Украины с 2020 года объективно необходим.

«Не совсем понятно, успеют ли построить «Северный поток — 2» в запланированные ранее сроки. В лучшем случае до конца 2020 года будет запущена одна нитка этого трубопровода. Также и «Турецкий поток», по всей видимости, на полную мощность не будет запущен. Транзит через Украину будет объективно нужен в 2020 году и России, и Европе, да и самой Украине», — отметил Игорь Юшков.

По его словам, Россия предлагает договариваться, но украинцы упираются. Из Киева постоянно идут заявления о том, что контракт на транзит подписан не будет. Хотя времени еще много и при желании можно решить все противоречия. Украинская сторона шлет негативные сигналы.

Конечно, после того как Владимир Зеленский начнет ставить своих министров в МИД и Минэнерго, позиция Украины может измениться, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

«Сейчас решается вопрос о том, кто будет возглавлять «Нафтогаз». Вполне возможно, что переговоры о транзите будет вести компания «Газопроводы Украины». Возможно, новая команда переговорщиков будет в меньшей степени настроена на конфронтацию», — предположил собеседник ФАН.

По его словам, пока до конца не ясно, от какой цены за российский газ предлагается делать скидку: от той, которую Украина платит за реверсный газ, или от той, которую «Нафтогаз» должен платить согласно действующему контракту с «Газпромом». Пока деталей не проясняют. Скорее, это сигнал даже не самой Украине, а внешним игрокам, в первую очередь европейцам. Украинцы уже не один год руководствуются не экономическими соображениями, а политическими, поскольку переплачивают за реверсный газ.

«Россия со своей стороны хочет показать европейцам: смотрите, мы не собираемся убивать Украину экономическими мерами. Мы им даже скидку готовы сделать. Это такой демонстративный жест со стороны российской компании», — резюмировал собеседник ФАН.

Россия строит газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», идущие в обход Украины. Киев и Вашингтон обвиняют Москву в том, что таким образом она хочет ослабить экономику Украины. Ежегодно Россия платит Украине около двух миллиардов долларов в год за транзит газа в Европу. Предполагается, что после 2020 года эти платежи значительно уменьшатся, поскольку основные объемы газа в Европу будут поступать по трубопроводам, не проходящим по территории Украины. Лидеры России и Германии не раз заявляли, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект, не преследующий никаких политических целей. Его главная цель — организовать бесперебойные поставки газа в Евросоюз.