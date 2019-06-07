Медведев разрешил МФЦ в регионах России принимать наличные
0 Оставить комментарий
Москва, 7 июня. Премьер России Дмитрий Медведев утвердил поправки к правилам организации работы МФЦ. Центры госуслуг будут принимать наличные.
Документ был разработан Минэкономразвития России. Постановление разрешает МФЦ в регионах принимать наличные и банковские карты при оплате услуг.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что изменения помогут решить проблемы с оплатой услуг. Россиянам больше не придется платить комиссию за банковские операции, пишет KP.Ru.
Ранее в Совфеде предложили ввести практику «одного окна» в МФЦ для многодетных семей. Президент России Владимир Путин подписал указ о возможности подачи жалоб на качество товаров и услуг через многофункциональные центры.
infox - new