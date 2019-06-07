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Медведев разрешил МФЦ в регионах России принимать наличные

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Медведев разрешил МФЦ в регионах России принимать наличные

Москва, 7 июня. Премьер России Дмитрий Медведев утвердил поправки к правилам организации работы МФЦ. Центры госуслуг будут принимать наличные.

Документ был разработан Минэкономразвития России. Постановление разрешает МФЦ в регионах принимать наличные и банковские карты при оплате услуг.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что изменения помогут решить проблемы с оплатой услуг. Россиянам больше не придется платить комиссию за банковские операции, пишет KP.Ru.

Ранее в Совфеде предложили ввести практику «одного окна» в МФЦ для многодетных семей.  Президент России Владимир Путин подписал указ о возможности подачи жалоб на качество товаров и услуг через многофункциональные центры.

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Автор: Ирина Селезнева
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