Путин рассчитывает на максимально прозрачное следствие по делу Калви

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все следствие по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будет максимально прозрачным. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер отметил, что правоохранительные органы, а также бизнес и власти во всех своих действиях должны ориентироваться на действующее российское законодательство. Путин при этом подчеркнул, что все должны проявлять уважение к закону.

«Ему (Калви. — Прим. ФАН) инкриминируют хищение 2,5 миллиарда рублей. Некоторые его партнеры утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранители», — обратил внимание глава РФ.

Путин подчеркнул, что власти внимательным образом будут следить за следствием по делу Калви. Он также напомнил об общепризнанных мировых правилах в юриспруденции, согласно которым граждане считаются невиновными, пока нет обвинительного приговора суда.

Путин о деле Калви: Все должны ориентироваться на действующее законодательство во всех своих действиях, все должны проявлять уважение к закону. Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые его партнеры говорят, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться pic.twitter.com/XkScgyiBU5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

Напомним, Калви является основателем компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ. Его задержали в феврале сотрудники Следственного комитета РФ.

По данным следствия, бизнесмен знал о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, однако продал акции банку «Восточный экспресс», пишет «Царьград». Также по делу о мошенничестве СКР задержал еще пятерых сообщников Калви, в том числе директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и партнера Филиппа Дельпаля.

Басманный суд Москвы 11 апреля освободил американского гражданина из следственного изолятора по просьбе следствия. Калви был переведен под домашний арест.