Путин назвал Китай главным стратегическим партнером России

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин назвал сотрудничество с Китаем фактором международной стабильности, передает корреспондент Федерального агентства новостей с Петербургского международного экономического форума.

Путин признал, что такой широты отношений, как с Китаем, у России нет ни с одной другой страной.

«Это наш главный стратегический партнер, можно без всяких преувеличений сказать, — отметил глава России. — С обеих сторон наблюдается стремление к ведению равноправности при решении проблем».

Президент добавил, что Китай поддержал сближение в рамках ЕврАзЭС, хотя в этом сотрудничестве есть сложные вопросы, связанные с товарными группами.

«У нас по каждой позиции ведутся споры между нашими специалистами и китайскими партнерами, — рассказал Путин. – Но в конечном итоге мы находим решение».

Российский лидер заявил, что на международной арене сотрудничество Китая и России является фактором стабильности в мировых делах. На вопрос модератора, могут ли отношения с Китаем заменить России сотрудничество с Западом, Путин ответил, что «одно другому не мешает».

«Мы же не создаем с Китаем военный союз, — удивился вопросу президент России. — Мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров. Наши отношения с Евросоюзом всегда носили разноплановый характер. Мы никому ничего не противопоставляем. Мы открыты для работы со всеми».

Он добавил, что товарооборот с Европой упал не по вине России, но сейчас снова увеличивается.

«Подтягивается к 300 миллиардам долларов», — сказал Путин.

Ранее Путин на полях ПМЭФ-2019 ответил пословицей на вопрос о месте Москвы в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.