Полиция подозревает журналиста «Медузы» в связях с наркогруппировкой

Москва, 7 июня. Задержанный со свертками наркотиков спецкорр «Медузы» может быть связан с наркогруппировкой, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В настоящее время правоохранители проверяют данные о его возможных связях с ОПГ, торговавшей наркотиками в Московской области.

Кроме того, на сайте ведомства были опубликованы фото с изображением запрещенных веществ, сделанных во время ликвидации группы наркодилеров. Сначала снимки были опубликованы вместе с фотографией свертков, изъятых у Голунова во время личного досмотра.

Как сообщалось ранее, меру пресечения в отношении журналиста «Медузы» будут избирать 7 июня. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.