Эксперт рассказал о последствиях третьего дела ЮКОСа для Ходорковского



Санкт-Петербург, 7 июня. Последствия третьего дела ЮКОСа для Михаила Ходорковского зависят от информации и обстоятельств, раскрытых в ходе нового расследования. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Напомним, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) факт начала расследования третьего дела ЮКОСа. Нефтяную компанию ранее возглавлял беглый олигарх Михаил Ходорковский. Генпрокурор сообщил, что впервые были обнародованы документы «Шеврона», проводившего аудит.

По российскому законодательству, подобными делами занимается Следственный комитет РФ, а не Генпрокуратура. Расследование длится уже несколько лет, но, скорее всего, не проходит через ведомство Чайки.

«Когда появляются новые материалы о нарушениях закона, Генеральная прокуратура РФ просто обязана, независимо от того, скрывается или нет обвиняемый, то есть Ходорковский, за границей, проверить эти новые факты и обстоятельства», — рассказал Олег Матвейчев.

Как подчеркнул эксперт, возбуждение нового дела ЮКОСа является верным шагом, поскольку именно так должны поступать правоохранительные органы при появлении новой информации о совершенных ранее преступлениях. Эти данные не фигурировали на предыдущих судах в отношении Ходорковского и его сообщников.

Матвейчев пояснил, что ситуация с новым делом прояснится после передачи материалов дела в суд. Дальше все будет зависеть от приведенных следствием аргументов. При этом, как отметил эксперт, есть два ветки развития событий.

«Первая — аргументы следствия в суде устоят, после чего наша страна будет требовать экстрадиции Ходорковского. Вторая — аргументы не устоят, и тогда это дело будет направлено на доследование или будут какие-то другие процессуальные действия», — пояснил Матвейчев.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что не удивлен стартом расследования третьего дела ЮКОСа, поскольку еще 20 лет назад понимал все о личности Ходорковского. Сенатор рассказал ФБА «Экономика сегодня», что ему особенно запомнились слова матери Ходорковского о том, что власти несправедливо поступают с ее «умным и интеллигентным сыном». При этом женщина ничего не говорила о том, что ее сын сделал с 38 человеческими жизнями.

«Ведь по его приказу топились, стрелялись, закапывались и привязывались люди. Это же доказанные эпизоды, просто о них сегодня никто не помнит и не говорит. Все это делали спецслужбы Ходорковского, расчищая ему дорогу», — заключил Клинцевич.

Напомним, дело ЮКОСа началось с ареста основных владельцев нефтяной компании, в том числе и Михаила Ходорковского. Руководители организации проходили сразу по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Их обвиняли в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит», в неисполнении решений судов по возврату акций и в уклонении от уплаты налогов.

Позже Ходорковский также стал фигурантом дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Кроме того, имя беглого олигарха связано со смертью российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле прошлого года. Как оказалось, на верную смерть россиян отправила организация под названием Центр управления расследованиями (ЦУР), которой руководит Ходорковский. Журналисты, приехавшие в одну из самых опасных стран Африки, не получили от организаторов ни вооруженного сопровождения, ни даже элементарных средств защиты, например, бронежилетов.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование трагедии в ЦАР, результаты которого были представлены в документальном фильме «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».