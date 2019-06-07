Скабеева объяснила, чем обернется для Соболь нападение на Симоньян

Москва, 7 июня. Нападение юриста ФБК Любови Соболь на главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян поставит крест на «политической карьере» соратницы блогера Алексея Навального, заявила российская журналистка Ольга Скабеева.

По мнению журналистки, Соболь своим поступком убила все шансы стать политиком.

«В общем: «хочешь поставить крест на карьере политика, спроси меня как». Любовь Соболь (с)», — написала Скабеева в Telegram-канале.

Скабеева, комментируя конфликт Соболь и Симоньян на «Эхе Москвы», сообщила, что в журналистике существуют разные методы общения со спикерами. Она отметила, что зачастую представители прессы, не имея возможности задать вопрос официально, ищут альтернативные варианты.

Телеведущая вспомнила и о своих приемах, которыми она вынуждена была воспользоваться для общения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и немецким журналистом Хайо Зеппельтом. Скабеева подчеркнула, что в отличие от Соболь она задавала Порошенко и Зеппельту вопросы, которые напрямую касаются их деятельности.

В случае с Симоньян Соболь не получила от главного редактора медиахолдинга отказ от интервью, поскольку не был сделан соответствующий запрос, отметила Скабеева. Кроме того журналистка была удивлена, почему соратница Навального выбрала в качестве жертвы для атаки именно Симоньян, которая явно не располагает сведениями о жилье столичных чиновников. В то же время ведущая программы «60 минут», напомнив о политических амбициях Соболь, заявила, что юрист ФБК «ведь теперь не совсем журналист».

«Она ведь метит в политики. И ей бы научиться как-то любить людей. Ненависть — вообще дурной способ себя продвигать. А также атаковать женщину в положении — какое-то запредельное зло», — написала она.

Скабеева также пожелала главреду МИА «Россия сегодня» скорейшего выздоровления.

Напомним, Соболь напала на Симонян в минувший четверг в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Член команды Навального с камерой почему-то начала задавать вопросы о столичном мэре Сергее Собянине. После атаки Сооболь Симоньян, которая находится на 18-й неделе беременности, почувствовала себя плохо, ее госпитализировали.

Стоит отметить, что Соболь официально объявила об участии в выборах в Мосгордуму. Она намерена выдвигаться от 43-го округа. Скандальная активистка уже несколько раз встречалась с избирателями, однако когда ей задавали неудобные вопросы, сбегала с мероприятий. Многие не раз отмечали, что у Соболь нет не только программы, но и понимания проблем округа, от которого собирается выдвигаться.

Соболь уже не в первый раз нападает на журналистов. В конце апреля жертвой атаки соратницы Навального стал корреспондент Федерального агентства новостей, который попытался узнать, собирается ли она публиковать сведения о своих доходах и имуществе.

Ранее акушер-гинеколог Владимир Шапкайц рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей, как атака неадекватной Соболь может повлиять на беременность Симоньян.