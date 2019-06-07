Путин ответил пословицей на вопрос о месте России в торговой войне США и КНР

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил пословицей на вопрос о месте Москвы в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

«У китайцев есть хорошая пословица — когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — пошутил российский лидер, чем вызвал аплодисменты присутствовавших.

Путин о месте России в торговой войне США и Китая: У китайцев есть хорошая пословица - когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится pic.twitter.com/55H5rG1HLn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

О торговой войне между США и Китаем эксперты заговорили после после вступления в силу в июле прошлого года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон тогда ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил о вводе новых пошлин на китайские товары с 10 мая. Глава Белого дома уточнил, что под пошлины попадет продукция общим объемом в 200 миллиардов долларов.

Ранее российский лидер назвал «войной наступающей эпохи» санкции США против китайской компании Huawei.