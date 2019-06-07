Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Путин ответил пословицей на вопрос о месте России в торговой войне США и КНР

37
0 Оставить комментарий

Путин ответил пословицей на вопрос о месте России в торговой войне США и КНР

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил пословицей на вопрос о месте Москвы в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

«У китайцев есть хорошая пословица — когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — пошутил российский лидер, чем вызвал аплодисменты присутствовавших.

О торговой войне между США и Китаем эксперты заговорили после после вступления в силу в июле прошлого года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон тогда ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил о вводе новых пошлин на китайские товары с 10 мая. Глава Белого дома уточнил, что под пошлины попадет продукция общим объемом в 200 миллиардов долларов.

Ранее российский лидер назвал «войной наступающей эпохи» санкции США против китайской компании Huawei.

infox - new
Автор: Екатерина Кухарева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров