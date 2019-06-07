Эколог объяснил, почему проблема «Красного бора» начала решаться только с приходом Беглова

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписали соглашение и дорожную карту о передаче полигона «Красный бор» в ведение Минприроды РФ.

Подписание документов состоялось в пятницу, 7 июня, на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Александра Беглова, проблема мусорного полигона «Красный бор» касается не только Петербурга и Ленобласти, но и всей страны в целом, а также государств, которые граничат с Северо-Западом России. В апреле этого года врио губернатора обсуждал передачу этого объекта из ведения города под юрисдикцию Минприроды с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечая, что это позволит быстрее рекультивировать полигон опасных химических отходов за счет федерального бюджета.

«Соглашение – долгожданный шаг в решении важнейшей не только для города, но и для всей страны экологической проблемы», – подчеркнул Беглов на ПМЭФ-2019.

Градоначальник пообещал, что полное решение этой проблемы займет 5-7 лет.

Дмитрий Кобылкин в свою очередь отметил, что процесс передачи «Красного бора» в ведение Минприроды может завершиться к концу этого года, а его рекультивация начнется в 2020-м.

Эколог и журналист Юрий Шевчук в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что вопрос о передаче полигона «Красный бор» в федеральное ведение на самом деле обсуждался много лет, но реализовать его оказалось возможным только сейчас.

«Подписание соглашения и дорожной карты о передаче «Красного бора» Минприроды — это лишь первый шаг в решении проблемы, с которой экологи борются много лет. Но, с другой стороны, факт того, что дело сдвинулось с мертвой точки, не может не радовать. Но говорить о конкретных сроках рекультивации мы сможем только тогда, когда будут подписаны финансовые документы»,— заметил председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти, руководитель экологической организации «Зеленый крест».

По словам Юрия Шевчука, сегодня восторжествовала справедливость.