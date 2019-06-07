Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

Москва, 7 июня. Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин.

По словам пиар-директора, иск будет подавать супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина. Он уточнил, что ответчиком по иску будет ООО «АМС Медиа» (производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». — Прим. ФАН).

«Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб», – пояснил Горжанкин.

По мнению близких Алибасова, вина за то, что музыкант случайно выпил это средство, перепутав его с йогуртом, лежит на производителе «Крота». В результате артист получил сильные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. Сейчас он находится в больнице в состоянии медикаментозного сна.

В тот момент, когда продюсер по ошибке выпил химическое средство, он был без очков, а у него очень плохое зрение. Горжанкин добавил, что сумму компенсации ущерба здоровью Алибасова определят в ближайшее время. После этого будет подано и исковое заявление в суд.

«Иск направят в суд. Близкие Бари Каримовича надеются, что с помощью него они смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей», – добавил юрист.

По мнению помощника продюсера Сергея Моцаря (он вызвал Алибасову скорую после звонка артиста, тут же приехав к нему домой), бутылка с «Кротом» внешне очень похожа на питьевой йогурт. Кроме того, она также не имеет сильного химического запаха, а у крышки нет дополнительного фиксатора, хотя это опасная жидкость.

Алибасов иногда пьет питьевой йогурт и, по его мнению, скорее всего, просто перепутал «Крот» с молочным продуктом.

Как такое стало возможным в настоящий момент выяснить невозможно: опросить Алибасова пока нельзя из-за тяжелого состояния, а в момент экстренной госпитализации было совсем не расспросов.