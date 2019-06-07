Санкт-Петербург, 7 июня. Организованная британскими властями информационная фейк-кампания по «делу Скрипалей» обязательно со временем войдет в учебники массмедиа. Такое мнение выразила в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на ПМЭФ.

«Если глобально говорить о кампании фейков, то это, конечно, Солсбери, «Новичок», Скрипали. Я считаю, что это будет целый раздел в учебнике по медиа. Это отдельная история», — отметила она.

По словам дипломата, британцы использовали пропагандистское ноу-хау. Вместо официальных заявлений Лондон кормил прессу так называемыми управляемыми утечками. В итоге СМИ бурлили антироссийскими слухами от анонимных источников вместо того, чтобы предоставлять нормальную информацию. Захарова подчеркнула, что с таким глобальным информационным вбросом она еще не сталкивалась.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России. Примечательно, что за год проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств.

Захарова заявила, что британские власти полностью себя дискредитировали, когда начали бросаться громкими обвинениями, не имея на руках никаких улик.