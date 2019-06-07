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ФАН-ТВ

Отношениям России и Африки необходим новый импульс. ФАН-ТВ

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На сессии «Россия — Африка» в рамках ПМЭФ-2019 обсудили экономическое развитие российско-африканских отношений. Наша страна заинтересована в новых рынках и международных альянсах, а Африка в последние годы закрепилась на позиции одного из центров мировой экономики.

«Мы активно ведем диалог с отдельными африканскими странами, и с рядом стран у нас готовятся соглашения о свободной торговли. С Египтом уже прошли раунды консультаций, и мы рассчитываем на заключения соглашений о свободной торговли. С другими странами, как например, с Марокко, у нас меморандум о взаимодействии, и это тоже форма, которая позволяет обсуждать, как мы можем снимать нетарифные барьеры в торговле, как создавать возможности для бизнеса», — говорит Татьяна Валовая, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов рассказал о работах, которые способствуют расширению сотрудничества между двумя странами.

«Совершенствуется договорно-правовая база двусторонних связей, продолжается взаимодействие в рамках различных международных организаций. В первую очередь на площадке ООН и ее Совета безопасности по таким темам, как борьба с терроризмом, интернациональной преступностью, противодействию незаконному обороту наркотиков, другим глобальным и региональным вызовам. Ведется планомерная результативная работа по расширению торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами, увеличением взаимного товарооборота и верификацией номенклатуры экспортной и импортных поставок. В целом позитивно осуществляется взаимодействие и в других сферах сотрудничества», — рассказал Михаил Богданов.

О том, с какими проблемами сталкивается российский бизнес в Африке, рассказал заместитель председателя совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев.

«Африка — это континент с самым быстрорастущим населением. Не стоит забывать о том, что в субэкваториальной Африке порядка 250 миллионов человек на сегодняшний момент голодает. Просто элементарно не хватает продуктов питания. По своим климатическим условиям Африку можно сравнить с Бразилией: почвы, температура, наличие воды — все есть, но люди голодают. В среднем внесение удобрений в Африке — это где-то 10–15 кг на гектар. Америка вносить 200 кг, Китай — больше 250 кг. Естественно рынок большой, куда можно много поставлять продукции, помогать выращивать больше продуктов питания. Мы стали это делать. Мы столкнулись с трудностями — это финансирование, колоссальные проблемы с точки зрения инфраструктуры», — сказал Дмитрий Коняев.

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Автор: Сергей Петров
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