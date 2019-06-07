Венедиктову придется ответить за инцидент с неадекватной Соболь, напавшей на беременную Симоньян

Москва, 7 июня. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Эхо Москвы» побеседовала с ведущей Марией Майерс о судьбе основателя международной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Во время эфира беременной Симоньян стало плохо.

Виной всему жесткая провокация скандалистки и ярой сторонницы блогера Алексея Навального Любови Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян. После инцидента ее положили в больницу с угрозой выкидыша.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» подкараулила Симоньян у входа на радиостанцию «Эхо Москвы» и начала заваливать вопросами о «расследовании» ФБК и столичном мэре Сергее Собянине. Гостья «Эха Москвы» отказалась беседовать со сторонницей Навального и попыталась мирно удалиться. Но Соболь продолжила преследовать беременную женщину. Сама Симоньян рассказала, что та гналась за ней по коридорам. После инцидента главреда телеканала RT госпитализировали. Появились сообщения об угрозе прерывания беременности.

«В ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, Божья благодать. Иногда приходится выбирать приоритеты. Заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей. А плохих людей, как мы помним, не бывает. Всем любви и побольше ее плодов», — написала Симоньян.

Сторонники Навального, которые выступают «за демократию», «свободу мнений» и «прекрасную Россию будущего», начали травить в соцсетях главреда RT, напрочь забыв о своих догмах и сочувствии к другим людям.

Жесткую провокацию со стороны Соболь осудили и общественность, и журналисты. Так, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев заявил, что произошедшее никоим образом не связано с политикой, и назвал инцидент «дешевым хайпом».

Известный публицист и ведущий радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян прокомментировал произошедшее, указав на лицемерие скандалистки Соболь.

Независимый журналист и российский писатель Илиас Меркури предположил, что за провокацией стоит не только скандально известный блогер Алексей Навальный и его ярая сторонница Любовь Соболь, но и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов, скорее всего, точно знал о предстоящем эфире с Симоньян. Он мог по договоренности с Навальным допустить конфликтную ситуацию, чтобы Соболь, заявившая о намерении баллотироваться в Мосгордуму от 43 округа, могла попиариться на фоне главреда RT перед выборами. Но сторонница скандального блогера устроила настоящее преследование беременной женщины.

Главный редактор «Эхо Москвы» почему-то не стал вмешиваться в ситуацию, но после снизошел до формальных извинений Симоньян, хотя можно было на месте уладить конфликт и не допустить того, чтобы женщине, находящейся в деликатном положении, стало плохо. Венедиктов этого делать не стал, что наводит на мысли о его причастности к грубой провокации, которая может пошатнуть репутацию самой радиостанции. Главред «Эха» должен ответить за инцидент с находящейся на 18-м месяце беременности Симоньян и принять волевое решение — закрыть эфир радиостанции для неадекватной сторонницы Навального Соболь, которая неоднократно нападала на прохожих и представителей СМИ. Об этом пишет «ПолитЭксперт».