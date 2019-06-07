Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Симферополь, 7 июня. Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В состав делегации вошли 14 человек — граждане Люксембурга, Франции и Бельгии. Среди прибывших на полуостров иностранцев в основном общественные деятели, а также люди интеллектуального труда и один чиновник.

«Делегация прибыла с ознакомительным визитом в Крым», — приводит слова Кемпеля РИА Новости.

Первым объектом для ознакомления делегации с полуостровом станет Крымский мост, заметил он. Также гости из ЕС встретятся с крымскими депутатами и представителями национально-культурных общин.

«Они уже отправились в Керчь посмотреть на Крымский мост и пообщаться со строителями», — уточнил глава комитета крымского парламента.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство высказались за вступление в состав России.

Киев отказался признать воссоединение Крыма с РФ и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». Украинские власти устроили энергетическую, экономическую и водную блокады республики. Украина также вносит в черный список всех иностранцев, которые посетили Крым, однако, несмотря на угрозы, полуостров продолжают посещать представители других стран.