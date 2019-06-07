Психолог назвал атаковавшую Симоньян Соболь «типичным социопатом»

Москва, 7 июня. Соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь в инциденте с главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян повела себя как типичный социопат, считает психолог и коуч Александр Кичаев.

Он пояснил, что люди с таким диагнозом, как правило, не испытывают чувство вины за свои поступки, а просто делают то, что считают нужным.

«Причем для них агрессия это достаточно привычное состояние, поскольку нет чувства вины и жалости», — рассказал Кичаев в комментарии «Политэксперту».

Специалист добавил, что социопаты привыкли «решать вопросы кнутом», а усмирить их гнев сложно, потому что такие люди не умеют владеть чувствами. По словам коуча, всех людей по большому счету можно разделить на тех, кто пытается прославиться тем, что они что-то созидают, а есть вторая группа. В нее входят те, кто разрушают, эпатируют, провоцируют.

«Вот Соболь из последней серии», — уверен он.

Как сообщалось ранее, Соболь (имея собственных детей) устроила «погоню за сенсацией» и атаковала беременную Маргариту Симоньян в коридорах радиостанции «Эхо Москвы». Симоньян несколько раз настойчиво просила оставить ее в покое, но безрезультатно. В итоге женщине стало плохо. Сотрудники «Эха» вызвали скорую помощь.

Сегодня Симоньян выписали из больницы. По ее словам, медики диагностировали у нее угрозу позднего выкидыша на нервной почве.

Поведение Соболь в комментарии Федеральному агентству новостей прокомментировал писатель, публицист, редактор и постоянный колумнист Russia Today Игорь Молотов. По его мнению, атака помощницы Алексея Навального на беременную женщину продемонстрировала истинное лицо российской оппозиции.