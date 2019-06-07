Си Цзиньпин процитировал Достоевского на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 7 июня. Китайский лидер Си Цзиньпин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) процитировал известного русского писателя Федора Достоевского.

Си Цзиньпин, выступая на пленарном заседании на ПМЭФ, отметил, что современный мир переживает серьезные перемены. По его мнению, сотрудничество является верным путем для всех в мире, который каждую секунду меняется.

Глава КНР подчеркнул, что Пекин является сторонником глобализации, намерен преодолевать несправедливость и неравномерность в экономике. Он подчеркнул, что государства должны, прежде всего, ставить в приоритет интересы народа, а также повышать благосостояние людей и ликвидировать бедность.

Он также обратил внимание на экологическую проблему. Китайский лидер, говоря об экологической ситуации в мире, использовал выражение «Красота спасет мир», которое встречается в романе Достоевского «Идиот».

«Красота спасет мир. Необходимо сохранять красоту природы и развивать зеленую промышленность, а также энергосберегающую», — приводит корреспондент Федерального агенства новостей слова Си Цзиньпина.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и продлится до 8 июня включительно.